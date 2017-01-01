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Kayısıda yeni sistem



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MALATYA (İHA) - Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da TÜBİTAK'ın geliştirdiği proje ile kayısılar artık hasattan sonra hijyenik ve kaliteli bir şekilde tüketiciye ulaştırılabilecek.

Kayısı Araştırma Enstitüsünde TÜBİTAK projesi ile kayısı yıkama, gruplandırma, kükürtleme ve kurutma entegre sistemi hazırlandı. Üreticiye büyük fayda sağlayacağı düşünülen yeni sistemle, toplanan yaş kayısılar palet üzerinde el değmeden fıskiyeler ile yıkanıp, ızgaralar marifeti ile boyutlarına göre gruplandırılacak. Sonrasında ayrılan kayısılar kükürtleme odasında alınacak. Ancak bu kısımda da geleneksel kükürtleme uygulamasının aksine dışarıda yakılan kükürt gazı kayısıların bulunduğu alana verilecek. Bu şekilde Avrupa ülkelerinin de şart koyduğu kükürt oranı aşılmamış olacak. Şimdilik sadece Kayısı Araştırma Enstitüsünde kurulan sistemi yerinde inceleyen Malatya Valisi Mustafa Toprak burada yetkililerden bilgiler aldı. Sistemin bir parçası olan güneş enerjisi su ısıtma panelleri hakkında da Enstitü Müdürü Abdullah Erdoğan'dan bilgiler alan Vali Toprak sistemin kayısı üreticileri adına büyük avantajlar sağlayacağını söyledi. Kayısı üreticilerinin yeni sistemle boyutlandırma, kükürtleme ve kurutma gibi işçilik ve zaman isteyen işlemlerle uğraşmayacağını belirten Toprak, kurulan sistemin ilerleyen zamanlarda arttırılacağını söyledi.

Kayısı üreticisinin ürünlerini entegre sistem aracılığıyla hijyenik bir ortamda paketlenerek pazara sunulabileceğini söyleyen Toprak, bu şekilde işçilik giderlerinin de asgariye indirilmesinin mümkün olabileceğini ifade etti. Kaliteli kuru kayısının elde edilmesiyle üreticinin de kazancının artacağını kaydeden Toprak, Kayısı Araştırma Enstitüsünde üretilen kayısı çeşitlerini de inceledi.

(CÖ-SD-Y)



08.04.2017 12:59:50 TSI

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