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Başkan Büyükkılıç Kazım Karabekir Mahalle halkı ile bir araya geldi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:58
Başkan Büyükkılıç Kazım Karabekir Mahalle halkı ile bir araya geldi
Başkan Büyükkılıç Kazım Karabekir Mahalle halkı ile bir araya geldi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer alan Kazımkarabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmasına başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahalle halkı ile düzenlediği toplantıda mahalle halkına teknik bilgiler ile çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız'ın da katıldığı toplantıda Başkan Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinin gerçekleştirilecek proje ile cazibe merkezi olacağını ve mahalle halkının hak ettiğini sosyal yaşama kavuşacaklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Melikgazi Belediyesi olarak şehirleşmeye büyük önem veriyoruz. 20 yıldır uygulanan çalışmalar ile Melikgazi İlçesi bir cazibe ve örnek şehir olmuştur. Çalışmaların sonuçları ortada Köşk, Yenimahalle, Melikgazi, Yıldırım Beyazıt mahalleleri bugün şehrin yüksek katlı modern binaların yer aldığı alanlardır. Şimdi bu çalışmayı şehrimizin batı bölümünde gerçekleştiriyoruz. Başlangıç yeri de Küçükali ve Anbar Mahallelerinde başladık. Şimdi sıra Kazımkarabekir Mahallesindedir. Kazımkarabekir Mahallesinde oturan veya mülkü olanlarda bir toplantı gerçekleştirerek bir araya geldik. Yapacaklarımızı anlattık, kafalarında soru işareti olan soruları yanıtladık ve herkesi bilgilendirdik. İnşallah bu ilkbahar da temellerini atacağız"
Kazımkarabekir Mahallesinin bir devamı olduğunu ve çalışmanın Anbar Mahallesine kadar uzanacağını kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir'in yeni planlamasında modern, sağlıklı ve planlı yapılaşma olacağını, yüzme havuzlu, çocuk oyun alanları, otoparkları ve yeşil alanları ile bir site şeklinde şehir planı uygulanacağını sözlerine ekledi.
Kazımkarabekir Mahallesi kentsel dönüşüm projesi tanıtım ve bilgilendirme toplantısına katılan mahalle halkı Başkan Memduh Büyükkılıç'a "Sana güveniyoruz, seninleyiz" diyerek bir an önce çalışmaların başlatılmasını istedi.
(SK)

08.04.2017 13:05:37 TSI
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