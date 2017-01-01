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'TETLAP Prototipleme Atölyeleri' bilgilendirme semineri düzenlendi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:03
'TETLAP Prototipleme Atölyeleri' bilgilendirme semineri düzenlendi
'TETLAP Prototipleme Atölyeleri' bilgilendirme semineri düzenlendi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent tarafından "TETLAP Prototipleme Atölyeleri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.
Teknokent toplantı salonundan başlayan bilgilendirme seminerine daha sonra Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Mavi Salonda yapılan ikinci oturumla devam edildi. Seminere konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Leyla Şener, TEBLAP İnovasyon Lideri İstanbul konulu sunumunu yaptı. 2015 Aralık ayından itibaren faaliyete geçen 3 boyutlu tıbbi ve endüstriyel tasarım laboratuvarını İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurduklarını kaydeden Şener, "Proje yazımı, patent başvuru süreci, prototipleme sonrası girişimcilik ve lisanslama sürecini teknoloji tasarım merkeziyle birlikte yürütüyoruz. Beş modülde çalışıyoruz. Türkiye'nin sağlık teknolojisi alanında endüstriyel tasarım projelerinde önemli çalışmalarımız bulunuyor. Yüksek katma değerli ürünlerin projelerinin hazırlanmasında patent alım sürecinde üniversite sanayi işbirliğinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. TETLAB'a gelen firmaların, öğrencilerin, sağlık personelinin geliştirmiş oldukları fikirlerini nasıl 3 boyutlu hale getirebileceklerini kendilerine sunduklarına değinen Şener, kendilerinin de çizimlerini bütün konularda destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Ege Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Uzmanı Beyza Baran da medikal alanla ağırlıklı olarak çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Farklı kurum ve kuruluşlarla çalışıyoruz. Tasarım yapıyoruz. Prototip yapıyoruz. Ürün geliştiriyoruz. Problemleri belirleyip çözüm önerileri geliştiriyoruz. Prototip geliştirebilmek için uygun ortam ve koşulları sağlıyoruz. Etkinlikler, eğitimler düzenliyoruz. Tasarım danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Multidisipliner çalışıyoruz. Verdiğimiz hizmetler özgünlük ve özel çalışma hizmetleridir" dedi. Baran, üniversite olarak fikir sahibi her insana kapılarının açık olduğunu belirterek, "Bize fikirle gelen her kişinin fikirleri değerlendiriliyor. Ürün geliştirme ve destek hizmetlerimizin dışında parça başı aylık veya yıllık atölye kullanımı hizmetlerimizde var. Özellikle sanayi bölgesinden talep geliyor. Çünkü firmalar, özellikle kobiler sürekli tasarımcı istihdam etmeleri çok zor oluyor. Bu noktada bizden destek istiyorlar. Biz de parça başı destek veriyoruz" şeklinde konuştu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Fatih Ayhan ise girişimcilerin fikirlerini bilimsel alana taşımaları noktasında görev üstlendiklerini dile getirerek, "Fikirlerin analizlerinin bilimsel anlamda değerlendirilebilmeleri için laboratuvar ortamı çok verimli olmaktadır. Üniversitemizin laboratuvarı teknoparkın yanında yeniden yapılandırıldı. Aynı zamanda biz teknoparkımızda yapımızın içinde 70 kuluçka firma ve 7 bin AR-GE personelimizle çalışıyoruz. Böyle bir potansiyele ulaştıktan sonra girişimcilerin uluslararası platforma taşınma ihtiyacı da doğdu. Bu ihtiyaç sonucunda da uluslararası girişimcilik destek programımızda oldu" dedi. Program soru cevapların alınmasının ardından sona erdi.
Prototipleme atölyelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmenin yapıldığı seminere, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Malatya Teknopark Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanları Rıdvan Uğurlu, Yunus Özmadanlı, Turgut Deveci ve çok sayıda davetli katıldı.
(CÖ-SD-Y)

08.04.2017 13:11:07 TSI
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