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Küçükali'de 562 konutun temeli atıldı



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Küçükali Mahallesinde başlatılan çalışma için 562 konutun temeli düzenlenen tören ile atıldığını söyledi.

Küçükali Mahallesi'ndeki temel atma törenine; Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Şehit Aileleri ve Gazi Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ile muhtarlar ve çok sayıda semt halkı katıldı.

Şehitler anısına İstiklal Marşı ve dua sonrası başlayan törende; semt halkının ve kentsel dönüşüm istediklerini ve bu projeye sahip çıktıklarını yine birçok ev sahibinin gecekondularını kendilerinin yıktığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Bugün aslında ikinci etap 9 bloktan oluşan 562 dairenin temelini atıyoruz. 2015 yılı TÜİK verilerine göre emlak değeri açısından en çok alım satım yapılan 10'uncu ilçe olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmalarımızın en büyük göstergesidir. Şimdiye kadar 5344 daire inşa ettik. Yine kentsel dönüşümde kullanmak üzere TOKİ'den 268, Bel-Sin'den ise 100 daire satın alarak hak sahiplerine verdik. Küçükali Mahallesi bu kentsel dönüşüm ile sosyal, ekonomik ve toplumsal değişime uğrayacaktır. Kentsel dönüşüm projesini uygulayarak planlı ve sağlıklı şehirleşmeyi sağlıyoruz. Belediye olarak yolları açıyoruz. Kentsel dönüşüm için yeni binalar yapıyoruz. Semt pazaryeri inşa ediyor, çok amaçlı parklar yapıyoruz. Yani Küçükali artık eski Küçükali Mahallesi olmayacak. Hayırlı olsun! Burada olduğu gibi hizmetler zincirini tamamlayarak, her hafta bir tesisimizi bölge halkının hizmetine sunuyoruz" dedi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, konuşmasında, "Temel atma töreni şehrimizin güzelleşmesi açısından çok önemli Kayseri Belediyeciliği örnek bir belediyecilik sergilemektedir. Kalitesi düşük yapılardan yaşam kalitesi daha yüksek. daha modern ve konforlu binalar inşa edilmektedir. Melikgazi Belediyesi, yeni bir belediyecilik modeli oluşturarak örnek gösteriliyor, referans belediye olan Melikgazi Belediyesini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Küçükali Mahallesi kentsel dönüşüm konutlarının tamamlanması ile birlikte Melikgazi en modern ve nezih mahallelerinden birisi olacağını kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, Bizlere güvenen, her zaman sağduyu ile yaklaşan ve yardımcı olan Küçükali Mahallesi sakinlerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

(SK)



08.04.2017 13:11:38 TSI

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