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Çatak'ta sen türkünü söyle yarışmasına büyük ilgi



(Fotoğraflı)



Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen "Sen türkünü söyle" yarışmasına katılan öğrenciler, dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Atatürk İlkokul Müdürü Hamdi İnan tarafından okulun konferans salonunda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Sen türkünü söyle" ses yarışmasına ilçe merkezi ve mahallelerinden yaklaşık 350 öğrenci katıldı. 10 gün süren yarışmalarda ilk, ortaokul ve lise öğrencileri, en iyi türküyü söylemek için büyük çaba gösterdi. Yapılan elemelerin ardından ilk, ortaokul ve liselerden toplam 16 öğrenci finale kaldı. Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen yarışmanın finalini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Çatak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Umut Düzerdik, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler izledi. Finalin jüri üyeliğini de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ve protokol üyeleri yaptı. Yarışma sonucunda Çatak Muhammed Sait Anadolu Lisesi'nden Hividar Mencuk birinci, Çatak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Şeyda Kodaş ikinci, Şehit Seyvan Yavuz İlkokulu'ndan Viyan Çakarilk ise üçüncü oldu. Yarışmanın sonunda ilk üçe giren öğrencilere bağlama hediye edildi.

(GMG-ŞAK-Y)



08.04.2017 13:11:55 TSI

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