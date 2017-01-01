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Osmaneli'de Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle program düzenlendi.

Osmaneli Şehitler Parkı Sakarya salonunda gerçekleştirilen programa, Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, Osmaneli İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Yalçın Karaca, AK Parti Osmaneli İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen programda Türkiye Ezan Okuma Birincisi Hafız Dursun ve Türkiye Kur'an Okuma Birincisi Hafız Habib Deveci tarafından Kur'an Tilaveti yapıldı. Bilecik Şeyh Edebali Tasavvuf ekibi eşliğinde Bursa Osmangazi Mevlevi Derneği ve Tasavvuf Derneği'nin gerçekleştirdiği semazen gösterisi ise izleyenler tarafından beğeni topladı.

(CKT-Y)



08.04.2017 13:15:51 TSI

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