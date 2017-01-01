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Ayvacık'ta kangren olmuş tapu sorunu çözülüyor



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Hasan Özalban, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce satış işlemi tamamlanan ancak Ayvacık Tapu Müdürlüğüne henüz intikal etmeyen 500 parsel bulunduğunu, 10-14 Nisan tarihleri arasında Ayvacık Tapu Müdürlüğüne gerekli ekipman ve geçici görevlendirmeler yapılarak devir işlemlerinin tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Hasan Özalban, "Daha önce kangren haline gelmiş bir sorun olan üzerinde vakıf şerhi bulunan ve yıllardır vatandaşlarımızın kullanımındaki gayrimenkullerin 30 Ağustos 2014 tarih 2014/6834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, dört ildeki (Samsun, Amasya, Adana, Karaman) vakıf taşınmazlarının, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kullanıcılarına satışı yapılmaktadır. Bu kapsamda, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce taşınmaz satışı yapılan illerden biri de Samsun'dur. Samsun'da Asarcık, Ayvacık, Canik ve Çarşamba ilçelerinde tapu devirleri yapılmaktadır. Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Samsun ili Ayvacık ilçesindeki vakıflara ait bugüne kadar bin parselin satış işlemleri kullanıcılarına yapılmış, tapu devir işlemleri de Tapu Müdürlüğünce gerçekleştirilmiştir. Şu anda Vakıflar Bölge Müdürlüğünce satış işlemi tamamlanmış olup, Ayvacık Tapu Müdürlüğüne henüz intikal etmeyen 500 parsel bulunmaktadır. Samsun Valimiz tarafından bu parsellerin acil olarak devir ve tescillerinin yapılması talimatı üzerine, Bölge Müdürlüğümüzce de 10-14 Nisan tarihleri arasında Ayvacık Tapu Müdürlüğüne gerekli ekipman ve geçici görevlendirmeler yapılarak devir işlemlerinin tamamlanması planlanmıştır" dedi.

Özalban açıklamasını şöyle tamamladı: "Bunun dışında Vakıfların satış kararı alıp vatandaşın parasını yatırmadığı bin 250 parselin devir ve tescil işlemlerinin ise Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Ayvacık Tapu Müdürlüğümüze intikal ettirilmesine müteakip acilen sonuçlandırılacaktır."

(KA-SLH-Y



08.04.2017 13:17:32 TSI

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