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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Vali Aktaş masa tenisi oynadı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:13
Vali Aktaş masa tenisi oynadı
Vali Aktaş masa tenisi oynadı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Kurum ve Kuruluşlararası Masa Tenisi Nevşehir İl Birinciliği müsabakalarının açılışına katılan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş , Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ile masa tenisi oynadı.
Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor salonunda gerçekleştirilen Kurum ve Kuruluşlararası Masa Tenisi Nevşehir İl Birinciliğinin açılış törenine katılan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş , Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ile AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktaş ise Nevşehir Masa Tenisi İl Temsilcisi Ahmet Güzeller ile bir süre masa tenisi oynadı.
İl genelindeki 20 kurum ve kuruluştan 80 sporcunun katıldığı Masa Tenisi il birinciliğini elde edecek takım,5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılma hakkını kazanacak.
(COŞ-SK)

08.04.2017 13:20:29 TSI
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