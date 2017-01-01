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Sinop'ta İmam Hatip Okulları denetlendi



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinop merkez ve ilçelerindeki İmam Hatip Okulları ve pansiyonları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce görevlendirilen bir heyet tarafından denetlendi.

Heyete Öğrenci İşleri Daire Başkanı Abdulhalik Baş başkanlık etti. Heyet Kastamonu'daki denetimlerinden sonra Perşembe akşamı Ayancık'a gitti. Buradaki denetimlerden sonra Sinop'a geçen heyet, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan ve Şube Müdürü Ahmet Demir ile Erfelek Gerze ve Merkez İmam Hatip Okullarının müdür ve yöneticilerinin iştirak ettiği toplantıya katıldı. Toplantıda okulların sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi.

İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda bir araya gelinen toplantıda heyet, okul müdürlerinden okulları hakkında brifing aldı.

Heyet, Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Aydın Yılmaz'ın rehberliğinde Sinop'un Tersane Alaadddin ve Seyit Bilal Camilerini gezdi. Heyet, ziyaret kapsamında Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerle bir araya gelindi. Burada öğrenci ve öğretmenleri dinleyen heyet okul hakkında bilgi aldı.

(GEN-SLH-Y)



08.04.2017 13:20:59 TSI

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