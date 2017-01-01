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Adıyaman'da güvenlik korucuları yemin etti



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da görev yapacak olan 182 Güvenlik Korucusu aldıkları 15 günlük eğitimin ardından düzenlene tören ile yemin etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kurum amirleri, STK başkanları ve güvenlik korucularının aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marş'nın okunmasıyla başlayan programda Güvenlik Korucusu Feyzullah Ataman "Bayrak" adlı şiirini okudu.

Güvenlik korucularının yemin töreninde en dikkat çeken isim ise, Adıyaman merkezdeki köylerden alınan 182 güvenlik korucusundan tek bayan güvenlik korucusu olan 19 yaşındaki Berfin Taştan oldu. Berfin Taştan, Vali Abdullah Erin'i asker selamıyla selamladı.

Okunan şiirlerin ardından güvenlik korucuları, Türk Bayrağı ve silahın bulunduğu masaya ellerini koyarak yemin ettiler.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, güvenlik korucularına seslenerek, "İçtiğiniz andınız, yüce ulusumuza, güvenlik güçlerimize, sizlere ve tüm sevdiklerinize hayırlı olsun. Sizler mazisi şan ve şerefle dolu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin evlatlarısınız. Görevlerinizi yerine getirirken muhtaç olduğunuz kudretin asil kanda mevcut olduğunu aslan unutmayınız. Bu vatanı korumak için uyanık olunuz. Hainlerin bu güzel vatana her zaman bir tuzakları olduğunu asla hatırınızdan çıkarmayınız. FETÖ, PKK ve DAEŞ gibi terör örgütleri kullanılarak güzel vatanımız parçalanmak istenmiş, yüce milletimizin demokrasiye ve vatanına olan bağlılığı sayesinde hainlerin emelleri boşa çıkartılmıştır" dedi.

Kırsal alanda görev yapacak olan 182 güvenlik korucusuna görevlerinde başarılar dileyen Vali Abdullah Erin, "Bu vesile ile uzun bir süredir verdiğimiz terörle mücadele şehit olan bütün güvenlik kuvvetlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak 2015 yılı sonundan itibaren terörle mücadelede yeni bir aşamaya girdik. Bu yeni dönemde daha önce uygulanan politikaların aksine terörle ve teröristle mücadelede kesin ve tartışma götürmez bir kararlılıkla elinde silah tutan meşru silahlı kuvvetlerin dışında vatandaşımıza hayatını zindan etmeye çalışan ve kökü dışarıda olan politikalara uşaklık etmek isteyenlerle kesin ve kararlı bir mücadele dönemine girmiş bulunmaktayız. Bu terör örgütleri nerede besleniyorlarsa, nerede güç alıyorlarsa o güç odaklarının tamamını darmadağın etmek ve daha provaktif bir politikanın uygulandığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede Jandarma Teşkilatımız ve silahlı kuvvetlerimizle beraber omuz omuza teröre karşı birlikte mücadele eden 45 yaş üstü korucu kardeşlerimize emeklilik hakları verilmek suretiyle emekli edilerek, onların yerine daha genç, daha dinamik ve bu mücadeleye daha büyük katkı sağlayacağına inandığımız pırıl pırıl kardeşlerimizi korucu olarak istihdam ettik. Güvenlik Korucusu olarak adlandırdığımız bu kardeşlerimiz jandarmanın yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamlayıcı ve asli unsurlarından bir tanesidir. Hükumetimizin aldığı kararla Güvenlik Korucularımız silahlı kuvvetlerimizle birlikte teröre karşı omuz omuza mücadele ederken jandarma personelinin üzerinde hangi kıyafet varsa bu kardeşlerimizin üzerinde de o kıyafet olacak. Terörle ve teröristle etkin mücadeleyi sağlayacak olan Güvenlik Korucularımıza her türlü teçhizat ve silah temin edilmiştir. Bu kardeşlerimiz sağlanan bu imkanlarla gerek Adıyaman'da gerekse de Türkiye'nin dört bir tarafında terörün tamamı ortadan kaldırılıncaya kadar verilecek mücadelede çok önemli ve çok hayırlı hizmetler ifa edeceklerdir. Vatan bayrak ve ortak değerlerimiz adına canını feda eden bütün Mehmetçiklerimize, Polislerimize, Güvenlik Korucularımıza ve bu uğurda canını feda eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. O şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde huzur ve güven içerisinde hayatımızı idame ettiriyoruz. Onlara ne kadar teşekkür etsek, dua etsek azdır. Bu anlamda Güvenlik Korucularımızın yeminini tebrik ediyor, bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

(AHM)



08.04.2017 13:28:06 TSI

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