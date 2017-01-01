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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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İmam-Hatip Liseliler Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarışıyor

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:22
İmam-Hatip Liseliler Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarışıyor

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Anadolu İmam-Hatip Liseleri arası 'Genç Sada' Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması Kırşehir'de yapılıyor.
7. Bölge Anadolu İmam-Hatip Liseleri arası 'Genç Sada' yarışmasına 7 ilden 10 İmam-Hatip Lisesi öğrencisi katıldı.
Kültür Müdürlüğü salonunda gerçekleşen programda Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü temsilcisi Hasan Topal, mesleki donanımlara sahip nesiller yetiştirmenin temel hedefleri olduğunu söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ise konuşmasında, "Bir yarışma düzenleniyorsa elbet bir sıralama olacak. Fakat illerinde yarışmış ve birinci olarak bölge yarışmasına katılmaya hak kazanmış 10 öğrencimizi de tebrik ediyorum" dedi.
(EÖ-SK)

08.04.2017 13:30:47 TSI
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