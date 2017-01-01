08 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir'de 30 bin sedir çam fidanı dağıtıldı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:25
Nevşehir'de 30 bin sedir çam fidanı dağıtıldı
Nevşehir'de 30 bin sedir çam fidanı dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi tarafından, şehrin yeşillendirilmesine vatandaşlarında katılımlarının sağlanması amacıyla 30 bin sedir çam fidanı dağıtıldı.
Nevşehir Külliyesi önünde gerçekleştirilen fidan dağıtımına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri; Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz'de katıldı.
Fidan dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
(COŞ-SK)

08.04.2017 13:32:09 TSI
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