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Bitlis'te, "10 nisan polis haftası"



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BİTLİS (İHA) - Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "10 Nisan polis haftası" dolayısıyla Vali Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti

Emniyet Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri, Vali Ahmet Çınar'ı ziyaret ile başladı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve beraberindeki personeli, Vali Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti. Vali Çınar'a çiçek takdim edildi. Vali Çınar, ziyarete gelen polislerle tek tek tokalaştı. Emniyet Müdürü Kaya, Polis haftası boyunca yapılacak etkinlikler hakkında Vali Çınar'a bilgi verdi.

Vali Çınar, ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, emniyet teşkilatının 10 Nisan Polis Haftasını kutladığını ifade edere, "Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışan emniyet teşkilatı, gece gündüz demeden 24 saat görevlerinin başında milletimizin güvenliği ve huzuru için, kimi zaman canlarını ortaya koymak suretiyle çalışıyorlar. Ne kadar takdir etsek azdır" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)



08.04.2017 13:32:30 TSI

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