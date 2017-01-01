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Van'da inşaat sezonu başladı

- İnşaat sahipleri yüksek fiyatlardan yakındı



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van'da havaların ısınmasıyla birlikte inşaat sezonu başladı. Kentte geçtiğimiz dönem imar planında yaşanan sorunların da çözülmesi ile erken başlayan inşaat sezonu kasım aylarına kadar devam ettiği belirtildi.

Van merkezde bir yandan kentsel dönüşüm kapsamındaki çalışmalar devam ederken, bir yandan da vatandaşlar kendi imkânları ile başladıkları inşaatlarını tamamlamaya çalışıyor. Ağır geçen kış mevsiminden dolayı yaklaşık olarak 5 aydır çalışma yapamadıklarını anlatan Mirvan İnşaat sahibi Metin Teber, inşaatlarda kullanılan yapı elemanlarının fiyatlarında yaşanan artışa da değinerek, "Nisan ayı itibarıyla ilimizde inşaat sezonunu yeni başlattık. İyi bir sezon bekliyoruz, fakat maalesef geçen seneyle bile karşılaştırdığımızda yapı malzemelerine ciddi zamlar geldiğini görmekteyiz. Onun için sıkıntı yaşamaktayız. Tonunu bin-bin 500 liradan aldığımız demir bu sene 2 bin lirayı buldu. İnşaatta kullandığımız bağlama teline kadar zam geldi. Bu şartlarda inşaatlarımız tamamlamaya çalışıyoruz. Her şeye rağmen burada 15-20 ustamızla çalışmalarımız yürütüyoruz" dedi.

"Döviz inşaat sektörünü de vurdu"

Demir ve betonda yüzde 30 ila yüzde 40 oranında zamlar yaşandığını anlatan Metin Teber, "İnşaatlarda kullandığımız birçok ürün dövizde yaşanan artışla birlikte adeta fırladı. Dövizde yaşanan artış adeta inşaat sektörünü de vurdu. Ekonominin düzelmesi ile birlikte bizler de rahat bir nefes alırız. Bu da ancak Orta Doğuda yaşanan siyasi krizlerin çözülmesi ve döviz kurlarının düşmesi ile mümkün olur" şeklinde konuştu.

"Sigortasız eleman çalıştırmıyoruz"

Özellikle iş sağlığı güvenliği yasası ve ağır işlerde çalıştırılan işçilerde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu gibi tedbirlerin inşaatta çalışan vatandaşlar için hayati önem taşıdığının da altını çizen Teber, "Buradaki inşaatımızın da tüm aşamaları yapı denetim firmalarının kontrolü altında yürütülmektedir. Ayrıca iş sağlığı güvenliği uzmanları da sürekli alandadırlar. Burada çalıştırdığımız tüm arkadaşlarımız sigortalı ve mesleki yeterlik belgesine sahiptir. Sigortasız eleman çalıştırmıyoruz. Önce can güveliği ve insan sağlığı sonra iş diyoruz" ifadelerini kullandı.

Burada 4 katlı rezidans inşa ettiklerini de sözlerine ekleyen Teber, eylül-ekim aylarında buranın tamamlanmasının planlandığını belirtti. İnşaat işçileri ise 5 ay aradan sonra işbaşı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

(MD-ŞAK-Y)



08.04.2017 13:35:56 TSI

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