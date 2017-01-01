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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Bakan Elvan, su üretim tesisinde işçilere tatlı ikram etti

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:29
Bakan Elvan, su üretim tesisinde işçilere tatlı ikram etti
Bakan Elvan, su üretim tesisinde işçilere tatlı ikram etti

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in tek su üretim tesisini ziyaret ederek çalışanlara tatlı ikram etti.
Referandum çalışmaları kapsamında Mersin'de bulunan Bakan Elvan, beraberinde Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ile birlikte Berrak Su'yu ziyaret etti. 7 yıl önce böyle bir marka oluşturarak hem bu civarda yaşayanları iş sahibi yaptıkları, hem 8 ülkeye ihracat yaparak ticareti geliştirdikleri hem de bir Mersin markası oluşturdukları için firma yetkililerine teşekkür eden Elvan, "42 yıllık birikimi ile 800 Mersinli kardeşimi istihdam etmesiyle, inşaattan gıdaya, sanayiden lojistiğe, petrolden turizme pek çok alanda yatırımları ile Türkiye için bir değer haline gelen firmaya başarılar diliyorum" dedi.
Üretimin yüzde 60'ını Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini belirten ÇAAŞ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çalışkan ise, "1975 yılında kurulan grup olarak 800 mesai arkadaşımız ile turizm, akaryakıt, sanayi, gıda, lojistik sektörlerinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu gün üretim tesisinde bulunduğumuz su markamız ile üretimin yüzde 60'ını Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç etmenin gururunu yaşıyoruz. Grup olarak ülkemize ve kentimize güveniyoruz. İstikrar devam ettiği sürece yatırımlarımız ve istihdam oranlarımız artacaktır" ifadelerini kullandı.
(HSK-Y)

08.04.2017 13:37:24 TSI
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