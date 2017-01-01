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ATSO 11. Antalya Türk Müziği Günleri başladı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:30
ATSO 11. Antalya Türk Müziği Günleri başladı
ATSO 11. Antalya Türk Müziği Günleri başladı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek ATSO Antalya Türk Müziği Günleri başladı.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 135. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek geleneksel ATSO Antalya Türk Müziği Günleri törenle başladı. ATSO Atatürk Konferans Salonu'ndaki etkinliğin açılışına sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdi. Açılışta konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak turizm, tarım, sanayi, ticaret, inşaat gibi bütün sektörlerde her konuyla uğraşıyoruz. Odamız 135 yıldır tüm sektörlerin sorunlarına çözüm üretmek, Antalya ekonomisine ve sosyal hayatına değer katmak için var gücüyle çalışıyor. Bugün gelinen noktada Antalya Ticaret ve Sanayi Odası kent vizyonunu şekillendiren çalışmaları ile tüm Türkiye'deki odalara örnek gösterilen bir kurumdur. Ama bütün çalışmalarımız içerisinde, en özel, en anlamlı çalışmalarımız kültür ve sanat alanında olmuştur" dedi.
ATSO'nun kent merkezindeki eski hizmet binasını "Antalya Kültür Sanat" yatırımıyla kente kazandırdığına dikkat çeken Başkan Davut Çetin, "ATSO Kültür Merkezi yatırımımız, Antalya kültür-sanat hayatına değer katarken, mimarisiyle de estetik dönüşüm için bir model olmuştur. Kaleiçi ATSO Evi yatırımımız ve Geleneksel Türk Müziği Günleri, çalışmalarımız arasında çok özel yer tutmaktadırlar. Türk Müziği Günleri, tüm sanatseverler tarafından beklenen bir etkinlik haline gelmiştir" ifadesini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur." sözünü hatırlatan Çetin, "Büyük Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini kurmakla kalmayıp, müthiş vizyonu ile modern, çağdaş bir toplumun temellerini de atmıştır. Sanatın da çağdaş bir toplumun temel değerlerinden birisi olması gerektiğini birçok sözü ile vurgulamıştır. Sanat hayatın her alanında başarının anahtarıdır. Bir işadamına sanat gerekir mi dersiniz? Elbette gerekir. Sanat, insanın yaratıcı yönünü geliştirir ve her işinde başarısını artırır. Bir insan ne yaparsa yapsın, sanat duygusuyla yapmalıdır. İster inşaatçı olun, ister sanayici olun, ister tarım üreticisi olun, ister perakende ticarette olun, ister yeme-içme sektöründe olun, eğer yaptığınız işe sanat katarsanız yaptığınız iş iyi olur, güzel olur, başarılı olursunuz. Sanayici, ürününü bir sanat eseri gibi görürse, esnaf vitrinini bir sanatçı gibi düzenlerse, bir lokanta sahibi sunduğu yemeğe, hizmet verdiği masaya bir sanatçı gözü ile bakarsa hem kendisi kazanır, hem memleket kazanır."
TRT Antalya Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'nun konseriyle başlayan etkinlik 9 Nisan pazar günü akşam sona erecek. Etkinlik süresince 31 Türk Sanat ve Türk Halk Müziği Korusu, 1 Engelli Korusu, 4 söyleşi programı, 2 konferans, 1 açık oturum ve 1 resital gerçekleştirilecek.
(SÇ-SÇ-Y)

08.04.2017 13:37:47 TSI
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