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Kahta ilçesinde 'Özel Eğitim' konulu seminer düzenlendi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle 'Özel Eğitim' konulu seminer düzenlendi.

Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen 'Özel Eğitim' konulu seminere, Milli Eğitim Şube Müdürleri İsmail Öner, Abdurrahman Yılmaz, Rehberlik Araştırma Merkezi(RAM) Müdürü Mustafa Ardıç, Kahta Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Ebubekir Akbaş, rehber öğretmenleri, muhtarlar ve öğretmenler katıldı.

Seminerin selamlama konuşmasını Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Yıldırım yaptı.

Engellilerin topluma ve hayata kazandırılmasında konusunda bütün kurumların üstüne düşeni yapması gerektiğini söyleyen Müdür Yıldırım, "Bir toplumun, bir engellinin hayata kazandırılması kendi hayatını idame ettirmesinin karşılığı yoktur. Bu anlamda buradaki kurumlar, kişiler onların hayatları için çok önemli göreve talip olması gerekiyor. Bu konularda mümkün olduğunca onları toplumdan, diğer insanlardan ayırt etmeden, onlara farklı göz bakmadan topluma entegre etmemiz gerekiyor. Bu konuda üzerimize düşen görevi herkesin yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Seminerin düzenlenmesindeki amaçlarının otizm hakkında ciddi bir bilinç oluşturulması olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, "Ciddi bir bilinç oluşturmak için bu fitili ateşlemek istiyoruz. Bu fitili ateşlerken özellikle paydaşları, okul müdürleri ve rehber öğretmenlerle bir bilgilendirme çalışması yapacağız. 2006 yılında Rehberlik Araştırma Merkezini kurduğumuz da 2 tane özel eğitim sınıfımız vardı. O günden bu yana gerek RAM'da gerek ise okullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları gelişerek devam etmekte. Özel eğitim kurumları çok aktif çalışan kurumlardır. Her türlü ve engelli bireyle ilgili her türlü sorunu taşıyabileceği bir kurumdur. Bu konuda çevremizdeki inşaları bu kurumlara yönlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Seminer, Milli Eğitim Müdürü İsmail Öner'in ilçede bulunan özel eğitim okulları ve özel eğitim derslikleri hakkında bilgi vermesi ile sona erdi.

(HT-AHM)



08.04.2017 13:38:29 TSI

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