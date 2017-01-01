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Vali Zorluoğlu'ndan köy ziyaretleri



(Fotoğraflı)



ELAZIĞ (İHA) - Köy ve mezra ziyareti yapan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, köylerin ihtiyaçlarına göre yatırımların yapılacağını söyledi.

Vali Murat Zorluoğlu merkeze bağlı Alatarla köyü ve Kaplıkaya Ebil mezrasına giderek incelemelerde bulundu. Alatarla köyünde Muhtar Raşit

Günay ve yöre sakinleri tarafından karşılanan Vali Murat Zorluoğlu'na, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu'da eşlik etti. Köyde vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Zorluoğlu, kentin kalkınmasını bir bütün olarak ele aldıklarını ve köylerin, mezraların da temel altyapı, üstyapı ihtiyaçlarının giderilerek daha kalkınmış bir Elazığ hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl KÖYDES imkanlarının arttığına dikkat çeken Vali Zorluoğlu," Bu sebeple köylerin ulaşım ve diğer ihtiyaçlarına yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirilecek" dedi.

Daha sonra Kaplıkaya Ebil mezrasına geçen Vali Zorluoğlu, bölgede yaşayanlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

(HİV-Y)



08.04.2017 13:39:30 TSI

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