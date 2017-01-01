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Ahlat "Harabeşehir eko turizm" projesi ihale aşamasına geldi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:32
Ahlat "Harabeşehir eko turizm" projesi ihale aşamasına geldi
Ahlat "Harabeşehir eko turizm" projesi ihale aşamasına geldi

(Fotoğraflı)

Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat İlçe Kaymakamlığı Proj Koordinasyon Bürosu tarafından Ahlat Belediyesi adına hazırlanan 'Harabeşehir bölgesi ek turizm projesi'nin ihale öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı.
Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Eski Ahlat Şehri Kazı Başkanı Sanat Tarihçisi Prf.Dr. Recai Karahan, Ahlat Müze Müdür Vekili Mikail Ercek, Bitlis KUDEP Birimi uzmanları, DAKA temsilcisi ve Ahlat Belediyesi teknik personelleri katıldı. Toplantıda katılımcılara Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü Necati Aktekin tarafından 'Harabeşehir ek turizm projesi' ile ilgili sunum yapıldı. Sunumda projenin amaçları hakkında bilgiler veren Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü Necati Aktekin; "Harabeşehir bölgesi ek turizm projesi ile alan analizi ile eko turizm türlerinin belirlenmesi, Harabeşehir bölgesinde 121 bin metrekarelik alanda eko turizm ilkeleri çerçevesinde peyzaj projelerinin hazırlanması. Harabeşehir bölgesinde 25 mağara ev ve 6 tarihi Ahlat evinin restorasyon projelerinin hazırlanması. Kuş cennetinde 2 adet gözlem kulesi ve 2 adet olta balıkçılığı için iskele projelerinin hazırlanması. Madavans vadisinde 8 bin metrelik yürüyüş parkuru projelendirilmesi. Selçuklu Meydan Mezarlığı bitimi ve Madavans vadisine 2 adet bakı terası projelendirilmesi. Harabeşehir bölgesindeki mülk sahiplerine girişimcilik eğitimi verilerek kendi işletmelerinin kurmalarının sağlanması. Harabeşehir bölgesinin eko turizm destinasyonu olarak marka haline getirilmesi ve turizm sektörüne yeni ortak alan kazandırılması. Ahlat'ın ve bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır" dedi.
Sunumun ardından katılımcılar proje üzerinde çeşitli değerlendirmelerde bulunarak fikir alış verişinde bulundular.
Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Harabeşehir ek turizm projesi rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile çevre düzenleme projelerinin ihale öncesi ihale teknik şartnamesinin hazırlanması için bir araya geldiklerini belirtti. Tekbıyıkoğlu, ikinci bir toplantıyı da Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri ile yapacaklarını ve yapılacak değerlendirmeler sonucu ihale teknik şartnamesinin hazırlanarak DAKA tarafından ihaleye çıkılarak 2017 yılı yaz sezonunda uygulama projelerinin bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
(SAD-ŞAK-Y)

08.04.2017 13:40:08 TSI
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