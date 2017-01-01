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Arıcılar, bakanlıktan yardım bekliyor

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:33
Arıcılar, bakanlıktan yardım bekliyor
Arıcılar, bakanlıktan yardım bekliyor

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren arıcılar, arı ölümleri nedeniyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yardım bekliyor.
Sivas Arıcılar Birliği Başkanı Yılmaz Doğan, 2017 yılında Türkiye'de ciddi olarak arı ölümleri baş gösterdiğini belirterek,"Bunların en büyük nedenlerinden bir tanesi zirai ilaçlamalar. Diğeri arı hastalıkları özellikle nosema serena hastalığının yakın bir şekilde ülkeye yayılmasından dolayı ciddi anlamda arı ölümlerimiz gerçekleşti. Sektör olarak bu arı ölümlerinden dolayı ilimizde ki arı üreticileri de ciddi anlamda etkilendi" dedi.
Doğan, zirai ilaçlama yapan çiftçilerden ilaçlama konusunda duyarlılık beklediklerini ifade ederek,"Biz özellikle zirai ilaçlama yapan çiftçilere buradan seslenmek istiyoruz; lütfen arılarımızı öldürmeyin bizde ölen her arı, sizden bir meyve eksik üretim anlamına gelir. Dolayısıyla da ilaçlamalarınızı yaparken kesinlikle gün doğmadan ya da gün batımında yani arının arazide olmadığı dönemlerde yapmanız hem bizim arı ölümlerimizi engellemiş olur hem de arıların yaptığı döllenmeye katkı vermiş olursunuz. Ciddi anlamda yaşanan bu sıkıntıya duyarlılık gösterilmesini çiftçilerden bekliyoruz. Üreticilerimiz açısından da ilaçlama olan bölgelerde uyarılar aldıysanız o bölgeyi bir şekilde ilaçlama saatlerinde özellikle arıyı kendi kontrolünüz altında bulundurmanız gerekmektedir. Bunu yapmanız durumunda arı ölümlerini biraz daha azaltmış oluruz. Özellikle nosema serena için ve hava değişimlerinde yaşanacak olan yavru çürüklerini engellemek için de hızlı hava değişimleri oluyor, arıyı çok geniş çalıştırmamak yani daha sıkı tutmanızda fayda vardır" şeklinde konuştu.
Arı ölümleri konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan ciddi anlamda yardım beklediklerini ifade eden Doğan şunları kaydetti:
"Üretici gerçekten zor durumda. Arı ölümlerini il ve ilçe müdürlüklerinde tespit komisyonu oluşturularak üreticilerimizin hasarlarının tespit edilmesi yapılan müracaatlar da neye göre tespit edeceğinizin yorumları yerine müracaat eden arıcılarımızın da hasar tespitlerinin yapılması ilerde ki çıkacak istatistik verileri ve desteklemelerde uygulanacak sisteme biraz daha katkı sunmuş olacaktır."
Doğan, yaşanan arı ölümlerinin bal fiyatları üzerinde olumsuz bir etki yapmayacağını sözlerine ekledi.
(UY-Y)

08.04.2017 13:40:10 TSI
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