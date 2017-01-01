Çocuk bezine sarılı kaçak sigara ele geçirildi
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çocuk bezlerine sarılı 7 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Suriyeli A.B.'nin kullandığı 38 plakalı araçta çocuk bezlerine sarılı bir şekilde 7 bin 400 paket kaçak sigara eke geçirdi.
Şahsın, adli işlemlerinin ardından Yabancılar Bürosuna teslim edileceği öğrenildi.
(SK)
08.04.2017 13:41:24 TSI
NNNN