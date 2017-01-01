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Hırsızlık şüphelisini cami cemaati fark etti



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir işyerinin kapısını açmak isteyen hırsızlık şüphelisini cami cemaati fark etti.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mini marketin önüne bisikletle gelen hırsızlık şüphelisi, marketin kapısını zorlayarak açmak istedi. Ancak güvenlik kamerasını fark eden şahıs marketin önündeki meyve reyonundan meyve yedikten sonra kameranın yönünü değiştirdi. Güvenlik kamerasının yönünü değiştiren şahıs o sırada camiye gitmekte olan cemaatin fark etmesiyle bisikletini bırakıp kaçtı. İşyeri sahibine haber veren komşuları daha sonra polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kaydını aldı. Olay yeri incelemesi yapan polisler hırsızlık zanlısının kimliğini belirlemek amacıyla çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(KA-AHM)



08.04.2017 13:47:44 TSI

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