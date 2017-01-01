08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hırsızlık şüphelisini cami cemaati fark etti

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:39
Hırsızlık şüphelisini cami cemaati fark etti
Hırsızlık şüphelisini cami cemaati fark etti

(Fotoğraflı)

Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir işyerinin kapısını açmak isteyen hırsızlık şüphelisini cami cemaati fark etti.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mini marketin önüne bisikletle gelen hırsızlık şüphelisi, marketin kapısını zorlayarak açmak istedi. Ancak güvenlik kamerasını fark eden şahıs marketin önündeki meyve reyonundan meyve yedikten sonra kameranın yönünü değiştirdi. Güvenlik kamerasının yönünü değiştiren şahıs o sırada camiye gitmekte olan cemaatin fark etmesiyle bisikletini bırakıp kaçtı. İşyeri sahibine haber veren komşuları daha sonra polisi aradı.
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kaydını aldı. Olay yeri incelemesi yapan polisler hırsızlık zanlısının kimliğini belirlemek amacıyla çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(KA-AHM)

08.04.2017 13:47:44 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;18 Mart'tan 15 Temmuz'a Kahramanlık Destanı&quot; etkinliği düzenlendi
YEREL

"18 MART'TAN 15 TEMMUZ'A KAHRAMANLIK DESTANI" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsünün tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL

SERT KABUKLU MEYVELER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜN TANITIM TOPLANTISI YAPILDI
Kahta ilçesinde 'Özel Eğitim' konulu seminer düzenlendi
YEREL

KAHTA İLÇESİNDE 'ÖZEL EĞİTİM' KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ
Adıyaman'da güvenlik korucuları yemin etti
YEREL

ADIYAMAN'DA GÜVENLİK KORUCULARI YEMİN ETTİ
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN EMNİYET YAPILANMASINA OPERASYON
TAGEM Genel Müdürü Birişik:
YEREL

TAGEM GENEL MÜDÜRÜ BİRİŞİK:
Adıyaman'da güvenlik korucuları yemin etti
YEREL

ADIYAMAN'DA GÜVENLİK KORUCULARI YEMİN ETTİ
B Gençler Voleybol Turnuvası Adıyaman'da başladı
YEREL

B GENÇLER VOLEYBOL TURNUVASI ADIYAMAN'DA BAŞLADI
Genç Çiftçi projesi başvuruları başladı
YEREL

GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper Polis Haftasını kutladı
YEREL

ADIYAMAN EMNİYET MÜDÜRÜ METİN ALPER POLİS HAFTASINI KUTLADI
3. Çevre Yolunda sona gelindi
YEREL

3. ÇEVRE YOLUNDA SONA GELİNDİ
Bağarası Köy halkı şükür duasına çıktı
YEREL

BAĞARASI KÖY HALKI ŞÜKÜR DUASINA ÇIKTI
FETÖ/PDY soruşturmasında 6 infaz koruma memuru adliyeye sevk edildi
YEREL

FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 6 İNFAZ KORUMA MEMURU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kahta'da, 'Polislerimiz İçin Çiz' etkinliği düzenlendi
YEREL

KAHTA'DA, 'POLİSLERİMİZ İÇİN ÇİZ' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Adıyaman büyük bir sempozyuma ev sahipliği yapacak
YEREL

ADIYAMAN BÜYÜK BİR SEMPOZYUMA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Adıyaman Üniversitesinde &quot;Bilimde Başarının Sırlar&quot;' konferansı düzenlendi
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDE "BİLİMDE BAŞARININ SIRLAR"' KONFERANSI DÜZENLENDİ
Uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcısı yakalandı
YEREL

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN SOKAK SATICISI YAKALANDI
Öğrencilere ağız ve diş sağlığı konferansı
YEREL

ÖĞRENCİLERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KONFERANSI
Gölbaşı'nın 1.si Gazi İlkokulu oldu
YEREL

GÖLBAŞI'NIN 1.Sİ GAZİ İLKOKULU OLDU
Kaymakam Zadeleroğlu köy gezilerine devam ediyor
YEREL

KAYMAKAM ZADELEROĞLU KÖY GEZİLERİNE DEVAM EDİYOR
Şehit polisler için mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİT POLİSLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Hırsızlar çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı
YEREL

HIRSIZLAR ÇALDIKLARI MALZEMELERLE BİRLİKTE YAKALANDI
Milletvekili Boynukara referandum çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

MİLLETVEKİLİ BOYNUKARA REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Başkan Dimez köy köy geziyor
YEREL

BAŞKAN DİMEZ KÖY KÖY GEZİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası