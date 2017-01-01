YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KARDEMİR'de vardiya değişikliği

KARDEMİR'de vardiya değişikliği



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş vardiya saatlerinde değişiklik yapılmasına karar verildiği açıklandı.

KARDEMİR A.Ş tarafından yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezide yaşanan trafik sıkışıklığının giderilmesine katkıda bulunmak ve bu konuda oluşan beklenti ve talepleri karşılamak amacıyla uygulanmakta olan vardiya saatlerinde değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtilerek, "Bu kapsamda, 9 Nisan Pazar gününü 10 Nisan Pazartesi'ye bağlayan gece saat 24: 00' ten itibaren eski vardiya düzenine (24: 00-08: 00, 08: 00-16: 00, 16: 00-24: 00) geçilecektir. 08: 00 -18: 00 çalışma düzeninde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 9 Nisan 2017 tarihinde 17: 00-01: 00 vardiyasına gelen çalışanlarımız bir saat önce çıkış yapacak, 01: 00-09: 00 vardiyası ise saat 24: 00'te işbaşı yapacaktır. Yeni vardiya düzeni kapsamında servis kalkış saatleri de 1 saat öne çekilerek yeniden düzenlenmiştir." denildi.

(ÇU-YE-Y)



08.04.2017 13:53:39 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER