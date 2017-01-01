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Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsünün tanıtım toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'a kurulacak olan Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, tarım üreticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsünün Adıyaman'a hayırlı olmasını diledi.

Enstitüsünün kurulmasının bölge ekonomisine, kalkınmasına, eğitimine katkısı olacağını belirten Birişik, "Bugün itibariyle Tarım Bakanlığının 50. Enstitüsü kurulmuştur. Bu enstitü yaklaşık olarak 100 kişilik istihdam yaratacak. Bu merkez içinde 12,5 milyon yatırım bedeli ayrılmış, arazi ile birlikte toplam yatırım bedeli 30 milyon TL'dir. Burası bir araştırma ve bilim yuvası olacak. Üniversite rektörümüzü ziyaret ettik. Bu iş hem üniversiteyi hem şehri daha da güçlendirecektir. Bu kurulacak enstitüsü küçük bir istihdam. Devlet içinde sembolik bir maliyetli olacak bir iş ancak Adıyaman ekonomisi için değerli olacak. Enstitüsünün iki ulusal görevi olacak. Birincisi Türkiye'de badem yetiştiriciliğinin ıslahının bademe dayalı gıda çalışmalarının üssü olacak. Adıyaman bugün badem yetiştiriciliğinde Türkiye'nin en önemli ilidir. En büyük yetiştirici ildir. Dolayısıyla Adıyaman Türkiye'de badem üssü olacak bu enstitümüzde bunu hızlandıracağız Türkiye'de kim badem ile çalışmak isterse yolu bir şekilde Adıyaman'dan geçecek" dedi.

Enstitüsünün biran önce bitmesi için alınan kararın takipçisi olacağını vurgulayan Adıyaman Valisi Abdullah Erin ise, "Tarım ve hayvancılık bizim vazgeçemeyeceğimiz en başta gelen sektörlerden bir tanesidir. Memleketimizin, Adıyaman'ın ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınması için bütün sektör temsilcileri ile bir araya gelip sürekli istişareler yapıyoruz. Orada çok güzel fikirler çıkıyor.

Adıyaman Valiliğine başladığımın da ilgili ilgisiz herkesin konuştuğu iki mesele vardı. Bunlardan bir tanesi 6. bölge meselesiydi. Bir diğeri de yine burada ki üreticilerin desteklenmesine yönelik taleplerdi. Aradan geçen 6-7 ay içinde görüyoruz ki birlikte hareket etmenin beraber sorunları konuşup bir noktaya getirip bunu ilgili mercilere yeterince iletmenin sonucunda netice aldığımızı görüyoruz. Bugün tarımda atılan adımların arkası gelecek çünkü biz bugün Adıyaman'da Türkiye'nin birçok yerinde olmayan sulama projelerini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük barajı Adıyaman'da yapılıyor. Bugüne kadar mevcut işlenebilir tarım arazilerimizin sadece yüzde 19'unu sulayabiliyoruz. Ama bunun hızlı bir şekilde değiştiğini göreceksiniz" diye konuştu.

(AHM)



08.04.2017 13:56:23 TSI

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