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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Başkan Yanılmaz, gençlere Başbakanın mektuplarını dağıttı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:49
Başkan Yanılmaz, gençlere Başbakanın mektuplarını dağıttı
Başkan Yanılmaz, gençlere Başbakanın mektuplarını dağıttı

(Fotoğraflı)

ELAZIĞ (İHA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatmak için mahalle mahalle gezen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, gençlere de Başbakan Binali Yıldırım imzalı 'halk oylaması' mektuplarını dağıttı.
Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, referandum ziyaretleri kapsamında Çaydaçıra Mahallesi'nde kadınlar ve gençlerle bir araya geldi. Başkan Yanılmaz, kendisine eşlik eden AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Murat Öz'le birlikte Başbakan Binali Yıldırım'ın 14 milyon 700 bin gence hitaben yazdığı 16 Nisan halk oylamasının önemini anlatan, imzalı ve isme özel mektuplarını elden sahiplerine teslim etti.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin detaylı bir şekilde aktarıldığı mektupları sahiplerine teslim eden Başkan Yanılmaz, gençlerden 16 Nisan'da sandığa giderek, verecekleri her bir evet oyu ile ülkelerine ve geleceklerine sahip çıkmalarını istedi.
Başkan Yanılmaz,"16 Nisan'da bütün dünyaya şu mesajı vermeliyiz. Bu ülkenin sahibi benim, yetki de bende, söz de ben de. Ben kimi istersem onu iktidara getiririm, istersem de iktidardan alırım. Benim yetkimi başkası kullanamaz. 16 Nisan referandumuyla artık milletin iradesine darbe yapma ihtimalinin ortadan kalkacaktır" dedi.
Evet oyunun önemine değinen Yanılmaz," Bilmelisiniz ki her bir evet oyu, Almanya, Hollanda, Avusturya, PKK, FETÖ ve IŞİD'e vurulmuş bir Osmanlı tokadıdır"diyerek sözlerini tamamladı.
(HİV-Y)

08.04.2017 13:56:55 TSI
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