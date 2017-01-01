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Söke'de Küresel Isınmaya Karşı Pedal Çevirdiler



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke'de faaliyet gösteren eğitim kurumlarından Amerikan Kültür Koleji 'Küresel Isınmaya Karşı Bize Destek ol' çağrısı ile bisiklet turu düzenledi. Küresel ısınmaya farkındalık yaratmak amacıyla Kuşadası yolu üzerinde bulunan okuldan yola çıkan bisikletli grup, Söke şehir merkezinde pedal çevirdi. Okulun başta eğitim kadrosu ve öğrencilerinin katıldığı bisiklet turu etkinliğine veliler ve çeşitli bisiklet gönüllüleri de destek verdi. Gerçekleştirilen bisiklet turuna katılımın yoğun olduğu gözlendi.

Amaçlarının küresel ısınmaya dikkat çekmek olduğunu dile getiren Söke Amerikan Kültür Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Samet Demirci; "Hem spor hem de sağlıklı yaşamın sembollerinden biri olan bisiklet ile insanlığın çevreye karşı daha duyarlı olmasına çağrı yapıyoruz. Bisiklet turumuzun ilkini gerçekleştirdik. Katılan ve bize destek olan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

(LT-İK?)



08.04.2017 14:01:48 TSI

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