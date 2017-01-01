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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Ortaca'da okul yararına kermes

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:57
Ortaca'da okul yararına kermes
Ortaca'da okul yararına kermes

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Şehit Er Gürsel Çelik İlkokulu yararına kermes düzenlendi.
Okul Aile Birliği tarafından pazar yerinde düzenlenen kermese ilgi yoğun olurken, kermesten elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağı öğrenildi.
Kermeste satışa sunulan kekler, börekler ve çeşitli yiyecekler kısa süre içerisinde satıldı.
Kermesin okul yararına yapıldığını belirten Okul Aile Birliği Başkanı Apil Çelik; "Velilerimiz ile beraber okul yararına açmış olduğumuz kermese gösterilen ilgiden mutluyuz. Bize destek olan tüm katılımcılara, emeği geçen öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve Ortaca Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Dağdelen'de kermes alanına gelerek okul yararına yapılan etkinliğe destek oldu.
Kermese, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve Ortaca Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Dağdelen'in yanı sıra Muğla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Özkan Arslan, Şehit Er Gürsel Çelik İlkokulu Müdürü Hamdi Kartal ve Ekşiliyurt Muhtarı İsa Topal katıldı.
(CC-İK?)

08.04.2017 14:04:36 TSI
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