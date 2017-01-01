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"18 Mart'tan 15 Temmuz'a Kahramanlık Destanı" etkinliği düzenlendi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından "18 Mart'tan 15 Temmuz'a Kahramanlık Destanı" etkinliği düzenlendi.

Adıyaman Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde düzenlenen programa Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, sivil toplum kuruluşu başkanları, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenci velileri katıldı. Salonun girişinde günün anlam ve önemini taşıyan resim sergisi ile karşılanan davetliler sergiyi gezdi. Şehit ve gazilerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ve yoğun ilginin gözlendiği programda kahramanlık hikayelerinin yanı sıra 18 Mart ve 15 Temmuz Şehitlerinin anısına şiirler ve türküler okundu. 18 Mart ruhunun 15 Temmuz'da dirildiğinin vurgulandığı programda kısa piyeslerle Çanakkale Destanı'ndan ve 15 Temmuz' dan duygu dolu anlar canlandırıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Abdulkerim Işık, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz bu etkinlikte Simurg'tan Malazgirt'e, İstanbul'un Fethinden İstiklal Mücadelesine, Çanakkale Destanı'ndan 15 Temmuz'a kısa bir film şeridi oluşturacak ve beğeninize sunacaklar. Alparslan'dan Ulubatlı Hasan'a Seyit Onbaşı'dan Ömer Halis Demir'e bu toplum her zaman kahramanlar yetiştirmiştir. 18 Mart'ta yenilgiye uğrayan zihniyet, yıllarca necip milletimizi, iktisadi, siyasi, askeri vb. alanlarda bitirebilmek için her türlü oyunlarını sergilemeye devam ettiler, başaramayınca içimizdeki hainleri besleyerek milli birlik ve beraberliğimize göz diktiler. Söz konusu hain zihniyet 15 Temmuz gecesi vatanımızı bölmeye çok kararlıydılar. Düşünememişlerdi, 18 Mart Ruhunun 15 Temmuzda da cereyan edeceğini. Çünkü 15 Temmuz suikastına karşı halkımızda aynı ruh, aynı heyecan ve aynı direniş vardı. İstiklal aşkı, sarsılmaz iman, bağımsızlık aşkı, devlet ve millet aşkı ceddimizden kalma mirastı" şeklinde konuştu.

Programın sonunda öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu ise, Adıyaman Anadolu Lisesinin kentin en başarılı okullarından olduğunu dile getirerek öğrencilerin milli ve manevi değerlerini özümseyerek aldıklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya da konuşmasında öğrencilerle gurur duyduğunu, programın bugüne kadar izlediği en güzel, özlem duyduğu organizasyonlardan olduğunu ifade etti.

(AHM)



08.04.2017 14:07:47 TSI

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