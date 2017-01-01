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Başkan Albayrak, Saray Romanlar Derneği'ni ziyaret etti



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nazmi Duygu ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz ile beraber Saray Romanlar Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Sami Remzi Şara ve dernek üyeleriyle görüşerek isteklerini ve sorunlarını dileyen Başkan Albayrak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Bu anlamlı günde roman vatandaşlarla birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten ve 8 Nisan Dünya Romanlar gününü kutlayan Başkan Albayrak, "Romanlar vazgeçilmez arkadaşlarımızdır. Yıllarca roman mahallesinin yanında oturdum ve onlarla beraber büyüdüm, romanları en yakından tanıyan biriyim, o yüzden size ayrı bir sevgim var. Sizlerin daha rahat yaşayabilmesi için çalışmalar yapacağız, sizin için güzel düşüncelerimiz var. TESKİ İle ilgili de sorunlarınızı da en kısa zamanda halledeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden dernek Başkanı Sami Remzi Şara, eğitim, yol ve çadırcıların durumu olmak üzere 3 ana sorunları olduğunu belirterek sorunlara çare bulunmasını istedi.

Başkan Albayrak, kanalizasyon ve yol sorununun bu yıl çözüleceğini çadırcılarla ilgili de köklü bir çalışma başlatılacağını söyledi.

(YG-ÖK-Y)



08.04.2017 14:09:21 TSI

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