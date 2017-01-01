08 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:

08 Nisan 2017 Cumartesi, 14:02
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:
- "Türkiye bin bir türlü badireler atlatıyor"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Sarıoğlan Kadın ve Gençlik Merkezi'nin tanıtım toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye bin bir türlü badireler atlatıyor" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Sarıoğlan Kadın ve Gençlik Merkezi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye bin bir türlü badireler atlatıyor. 15 Temmuz'da milletinin önünde duran bir Cumhurbaşkanımız vardı. O günleri sizlerin yiğitliği sayesinde atlattık. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye paramparça olurdu. Doğu'da Kürdistan'ı kurarlardı. İç savaş çıkardı ve bağımsız bir devletimiz kalmazdı. Son yıllarda bütün fitne hesapları üst üste geliyor. 40 yıldır PKK ile uğraşıyoruz. Ne kadar katil sürüsü varsa hepsini çukurlara gömdük. Vatandaşı döve döve oylarını aldılar" ifadelerini kullandı.
Bakan Özhaseki, "Daha sonra FETÖ belası çıktı. Bu hepsinden büyük bir belaydı. Amerika'daki sapık hocadan aldıkları talimat ile insanları öldürdüler. 15 Temmuz başarılı olsaydı, İran'daki Humeyni gibi gelecekti. Yiğitlikleri varsa gelsinler. Amerika'da oturmakla olmuyor. Mekke ve Medine'nin yanında otursun da alnından öpelim" dedi.

"Palas Kadın ve Gençlik Merkezi tanıtıldı"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki daha sonra Palas beldesine geçerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kadın ve Gençlik Merkezi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Burada vatandaşlarla yakından ilgilenen Bakan Özhaseki, anayasa değişikliği hakkında vatandaşlara bilgiler verdi.
(AG-SK)

08.04.2017 14:09:44 TSI
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