08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çaturoğlu, 10 Nisan polis haftasını kutladı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 14:03
Çaturoğlu, 10 Nisan polis haftasını kutladı
Çaturoğlu, 10 Nisan polis haftasını kutladı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi; "10 Nisan 1845 yılında kurulan ve 172 yıllık bilgi birikimini modern çağın imkânlarıyla birleştirerek kendini sürekli geliştiren polis teşkilatımız dünya çapında önde gelen teşkilatlardan biridir. Polis teşkilatımızın bilhassa son yıllarda terörle mücadelede ortaya koyduğu üstün gayret ve performansı takdire şayandır. Kamu düzenine ve devlet bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide karşı büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle görev yapan polisimizin azim ve başarısı her türlü övgünün üzerindedir. Devletçe ve milletçe terörle mücadeledeki kararlılığımızdan asla taviz vermeden, toplumun huzuru ve güveninin teminatı kahraman polislerimiz, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye kararlılıkla devam edecektir.
Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamayı, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumayı, devlet bütünlüğünü hedef alan tehditlere karşı mücadeleyi vazife edinmiş olan Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünü ve 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum.
Bu vesileyle; aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlık ve sıhhat, görevi başında olan polislerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum."
(SÖ-SÖ-Y)

08.04.2017 14:10:47 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

enç kalemler yarışması sonuçları açıklandı
YEREL

ENÇ KALEMLER YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Başkan Tekin, polis haftasını kutladı
YEREL

BAŞKAN TEKİN, POLİS HAFTASINI KUTLADI
OBM Eğitim semineri
YEREL

OBM EĞİTİM SEMİNERİ
DSP Genel Başkanı Aksakal:
YEREL

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL:
Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Başkan Uysal, &quot;Cumhurbaşkanımızın derdi, gelecek nesiller&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL, "CUMHURBAŞKANIMIZIN DERDİ, GELECEK NESİLLER"
Gülüç Belediyesi'ne 250 bin TL değerinde malzeme yardımı
YEREL

GÜLÜÇ BELEDİYESİ'NE 250 BİN TL DEĞERİNDE MALZEME YARDIMI
Çakır gündüz mahalle akşam köylerde 'Evet' e destek istedi
YEREL

ÇAKIR GÜNDÜZ MAHALLE AKŞAM KÖYLERDE 'EVET' E DESTEK İSTEDİ
Çaturoğlu, Zonguldak merkeze çıkarma yaptı
YEREL

ÇATUROĞLU, ZONGULDAK MERKEZE ÇIKARMA YAPTI
Eski milli futbolcu Penbe'nin acı günü
YEREL

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU PENBE'NİN ACI GÜNÜ
Devrek'te polis teşkilatı kuruluş yıl dönümü töreni
YEREL

DEVREK'TE POLİS TEŞKİLATI KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TÖRENİ
DSP Genel Başkanı Aksakal:
YEREL

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL:
Prof. Dr. Teoman Duralı'nın adının verildiği çalışma salonunun açılışı yapıldı
YEREL

PROF. DR. TEOMAN DURALI'NIN ADININ VERİLDİĞİ ÇALIŞMA SALONUNUN AÇILIŞI YAPILDI
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektör Özer'i ziyaret etti
YEREL

TÜBA BAŞKANI PROF. DR. AHMET CEVAT ACAR, REKTÖR ÖZER'İ ZİYARET ETTİ
Engellilere ucuz internet paketi
YEREL

ENGELLİLERE UCUZ İNTERNET PAKETİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası