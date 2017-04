YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çaturoğlu, 10 Nisan polis haftasını kutladı

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi; "10 Nisan 1845 yılında kurulan ve 172 yıllık bilgi birikimini modern çağın imkânlarıyla birleştirerek kendini sürekli geliştiren polis teşkilatımız dünya çapında önde gelen teşkilatlardan biridir. Polis teşkilatımızın bilhassa son yıllarda terörle mücadelede ortaya koyduğu üstün gayret ve performansı takdire şayandır. Kamu düzenine ve devlet bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide karşı büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle görev yapan polisimizin azim ve başarısı her türlü övgünün üzerindedir. Devletçe ve milletçe terörle mücadeledeki kararlılığımızdan asla taviz vermeden, toplumun huzuru ve güveninin teminatı kahraman polislerimiz, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye kararlılıkla devam edecektir.

Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamayı, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumayı, devlet bütünlüğünü hedef alan tehditlere karşı mücadeleyi vazife edinmiş olan Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünü ve 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum.

Bu vesileyle; aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlık ve sıhhat, görevi başında olan polislerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum."

08.04.2017 14:10:47 TSI

