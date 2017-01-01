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Kaymakam Türkel, Sarıköylüler ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Sarıköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Ali Fuat Türkel ve beraberinde Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlhan Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Türkoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ahmet Dursun, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın Sarıköy Mahallesi'nde vatandaşlar bir araya gelerek toplantı yaptı.

Toplantıda halk oylamasının güven ortamında yapılması için; anayollar ve mahalle içi yolların bakım ve onarımının yapılması, mahallede bulunan şüpheli şahısların emniyet güçlerine bildirilmesi, ihtiyaç sahibi kişilerin takip edilerek bildirilmesi ve kaçak avcılık konularında vatandaşlar uyarıldı.

Elektrik tellerinin onarım talebini ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Türkel, ilgili daire amirlerine talep ve şikayetlerin yasal çerçevede karşılanması için talimat verdi.

(ŞU-SLH-Y)



08.04.2017 15:22:01 TSI

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