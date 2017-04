YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Trabzon Milletvekilleri Günnar ve Köseoğlu referandum çalışmalarını sürdürdü

TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Ayşe Sula Köseoğlu, referandum çalışmalarını ilçe ziyaretleriyle sürdürdü.

AK Parti Trabzon Milletvekili Dr. Adnan Günnar, 16 Nisan referandum çalışmalarını Köprübaşı ve Sürmene ilçelerinde sürdürdü. İlçede esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Günnar, referandum sonucunda ülkeye istikrar geleceğine değinerek, "Sandıktan çıkacak evet oyu ile ülkemiz de artık her milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplumsal mutabakat sandıkta sağlanarak koalisyonlar olmayacaktır. Türkiye'de siyasi istikrarla birlikte güven duygusunu artırarak büyük Türkiye olma yolunda emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Milletvekili Günnar, "Vatan söz konusu olunca milletimiz yediden yetmişe birlik ve beraberlik içinde vatanına, dinine, bayrağına sahip çıkmaktadır. Bunu bin yıllık devlet geleneğimizin şanlı tarihinde de görürsünüz. Yakın tarihimizde ise büyük Çanakkale'yi biliriz ki anlatılması güç bir mücadelenin abideleşmiş halidir. Aslında şu an ülkemize yapılmak istenen şey felsefi bakımından hemen hemen aynı şeydir. En son da geçtiğimiz 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkımız bir ve beraber olarak vatanına sahip çıkmış, vatanını hainlere teslim etmemiştir. Milletimiz o gece siyasi kimliğini bir kenara bırakarak, atalarımızın bize kanı ile emanet ettiği vatanımızı, parasını milletimizin dişinden tırnağından biriktirerek ödediği üniformaya gizlenmiş FETÖ mensubu teröristlere ve onların arkasında yer alan emperyal güçlere asla geçit vermeyiz diyerek, canı pahasına sokaklara akın etmiş, şehit ve gazi olmuş asla vatanını teslim etmemiştir. Avrupa, yüce Türk Milletinin birlik ve beraberliğini çok iyi bildiği için çeşitli oyun ve hilelerle ülkemize fitne fesat sokarak birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışıyor. Ama yanıldığı bir şey var. Milletimizin, geçmişte olduğu gibi şimdi de birlik ve beraberliğinden asla taviz vermeyeceğini biliyor olmasını beklerdik. Çünkü yüzyılı aşkın süredir müttefikiz. Avrupalı müttefiklerimizin 15 Temmuz sonrası bize yapmak istedikleri Ortaçağ Avrupa'sının dayatmacı zihniyetinin tezahürüdür. Biz her zaman tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet prensibinden yana olup Avrupa'ya ve ülkemizdeki taşeronlarına gereken cevabı vermişizdir. Şimdi de vatanımız için sandığa gideceğiz. 16 Nisan'ın bir siyasi partinin iktidar seçimi olmadığını seçim kampanyası boyunca her ortamda söyledik. Bu referandum tarihi bir fırsattır. Aziz milletimiz yine bir ve beraber olarak sandıktan güçlü evet diyerek geleceğimize ışık tutacak, yolumuzu ve yönümüzü tayin edecektir" diye konuştu.



Milletvekili Köseoğlu, genel sağlık sigortasını anlattı

Akçaabat ilçesinde referandum çalışmalarını sürdüren AK Parti MKYK üyesi ve Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen gayretli çalışmalar sonucunda 53 TL prim ödeyerek genel sağlık sigortasından yararlanacak olan vatandaşlarımız, sadece kendisinin değil aynı zamanda eşi, çocukları ve ana babasının da sağlık hizmetinden faydalanması sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Köseoğlu, referandum çalışmaları kapsamında gittiği Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Genel Sağlık Sigortası'yla ilgili gelen sorular üzerine açıklamalarda bulundu. Dünya'da hiç bir ülkenin başaramadığı bir projeye imza atılarak 53 TL Genel Sigortası primi yatıran vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanabilmesinin önünün açıldığını aktaran Köseoğlu, "Genel Sağlık Sigortası projesinin hayata geçmesiyle Türkiye bu alanda doğru hizmeti sunan bir numaralı ülke oluyor. Genel Sağlık Sigortası alanında gerçekleştirmiş olduğumuz önemli dönüşüm sayesinde bundan böyle 53 TL ödeyerek, sağlık hizmetlerinden yararlanılabilecek. Bu değişim aynı zamanda yurt dışında yaşayan soydaşlarımız ve geriye dönük sigorta borcu olan vatandaşlarımız için de rahatlatıcı pek çok düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Vatandaşlarımız 53 TL'ye sağlık hizmetinden yararlanırken aynı zamanda 3 milyon 300 bin gencimizin de 3,7 milyar TL tutan Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinmiştir. 20 yaşını geçmemek üzere lise mezunu olan gençlerimiz de bu önemli uygulamalardan nasibini alarak mezun olduktan sonra 2 yıl daha sağlık hizmetlerinden yararlanabilme imkanına kavuştu. Üniversite mezunu gençlerimiz ise 25 yaşını geçmemek üzere mezun olduktan sonra 2 yıl daha sağlık hizmetlerinden yararlanabilme imkanına kavuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen gayretli çalışmalar sonucunda 53 TL prim ödeyerek genel sağlık sigortasından yararlanacak olan vatandaşlarımız, sadece kendisinin değil aynı zamanda eşi, çocukları ve ana babasının da sağlık hizmetinden faydalanması sağlanacak" şeklinde konuştu.



"Borçlar 53 TL üzerinden güncellenecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Genel Sağlık Sigortası borcunu çeşitli nedenlerle ödeyemeyen vatandaşların bu borçlarını da 53 TL üzerinden güncellediğini kaydeden Köseoğlu, "Güncellenen bu borçlara da 12 ay taksit imkanı getiriyor. Hiç gelir testi yaptırmayan kişilerden, bu borçları ödeyemeyecek durumdakiler ise gelir testi ile belgelenmesi durumunda ise tüm borçlar siliniyor. 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, trafik kazası halleri, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri. Analık hali nedeniyle sağlanan tetkik ve tedaviler. Afet ve savaş ile grev ve lokavt hallerinde kişiler hiçbir şart aranmadan sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilecek" dedi.

08.04.2017 15:22:44 TSI

