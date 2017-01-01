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Başkan Akyürek: "Oy kullanarak ülkenin geleceğine destek verelim"



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İlçe Buluşmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte Güneysınır İlçesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Güneysınır Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, 15 Temmuz'u anlatan video klip ve ilçe yatırımlarını anlatan tanıtım filmi ile başladı. Güneysınır Belediye Başkanı İsmail Özcan, "İlçemiz tarihi boyunca hiç bu kadar destek almamıştı. Büyükşehir Belediyemizden aldığımız güç ile marka bir ilçe olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize yaptığı yatırımlar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek'e teşekkür ederim" dedi.



"Güneysınır'a 32 milyon liralık yatırım yapıldı"

"Yatırım ve hizmet kervanımızın izinin görülmediği hiçbir köy, belde, mahalle kalmıyor" ifadeleriyle konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın tamamını adım adım gezerek, nelerin eksik olduğunu ve nelerin yapılacağını yeniden planladıklarını ifade etti. İlçelerdeki bütün yatırımların şehir standardını yükseltmek için yapıldığını kaydeden Başkan Akyürek, "Güneysınır'a toplam 32 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik, hayırlı olsun. Prestij cadde, şehir konağı, mahalle yolları, parklar, kanalizasyon ve içme suyu gibi yatırımların yanında Güneysınır ilçemize tohum eleme selektörü kurulumu ile bir de kapalı pazar yeri yapacağız" diye konuştu.



"Bütün hemşerilerimiz oy hakkını kullansın"

19. yüzyıla kadar varlığını koruyan Osmanlı barışının bozulmasıyla, Osmanlı coğrafyası üzerinde kurulan 50'ye yakın ülkenin tamamında karışıklığın hakim olduğuna dikkat çeken Başkan Akyürek, "Nerede bir kan ve gözyaşı varsa orada Müslümanlar var maalesef. Bir felaket asrı yaşıyoruz. Türkiye'deki istikrarda da aslında AK Parti istikrarı yaşıyoruz. Hep böyle olacak sanıyorlar. Böyle bir şey yok. 65 hükümet kurulmuş. AK Parti dönemini çıksanız, zaten her sene bir hükümet değişmiş. Böyle ülke kalkınabilir mi, kalkınamaz. Türkiye'nin geleceği adına bütün hemşerilerimiz oy kullansın. Vebaldir oy kullanmamak. Bir oy deyip geçmeyelim. Oy kullanarak ülkenin geleceğine destek verelim. Daha iyi olması için çalışana destek verelim. Statükoculara, tutuculara Türkiye'yi o soğuk savaş döneminin ideolojik kalıplarına sıkıştırmak, tabulara sıkıştırmak, özgürlükleri kısıtlamak isteyenlerin fikrine göre hareket etmeyelim. 16 Nisan'da Güneysınır rekor kırsın" şeklinde konuştu.



"Zulme maruz kalan halkları da hatırlamalıyız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Güneysınır'da gerçekleştirdiği yatırımların takdire şayan olduğunu belirterek, "Tüm bu hizmetlerden dolayı iftihar ediyoruz. Bu kadar kısa sürede bu yere ulaşabilmemiz milletimizin imkanları sayesinde. Biz tüm bu güzel imkanlara sahipken, diğer taraftan İdlib'de sarin gazıyla, kimyasal silahlarla vurulan çocukları görüyoruz. Nefes almakta zorlanan çocukları görünce insanlığımdan utanıyorum. İkisi de hayatımızın gerçeği" dedi.



"Onların efelenmelerini kimse ciddiye almasın"

Referandumda tüm engellemelere rağmen güçlü bir evet desteği beklediklerine işaret eden Sorgun, "16 Nisan yaklaşırken düşmanlar da boş durmuyor. Bütün mesele Türkiye'nin güçlenmemesi, mazlum ülkelere öncülük etmemesi, Türkiye'nin bu çıtayı aşmaması için. Bu neye benzer biliyor musunuz? Rampayı çıkarken çok büyük enerji harcarsınız, ama tam rampayı aştınız, tepeye ulaştığınızda çok az enerjiyle çok kolay yol alınabilir. Şimdi Türkiye, Allah'ın izniyle rampayı aşmak üzere. Bütün şer güçler, içeride ve dışarıda el ele verip, Türkiye aleyhine kampanyalar başlattılar. Ama bu millet onlara pabuç bırakmaz, bırakmadı da. Onların televizyon salonlarında efelenmesini kimse ciddiye almasın" diye konuştu.

Güneysınır halkının ve muhtarların ilçeyle ilgili taleplerinin de alındığı toplantının sonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve beraberindekiler Güneysınır KOMEK Şubesi'nde incelemelerde bulundular.

(İHA-İP-Y)



08.04.2017 15:25:03 TSI

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