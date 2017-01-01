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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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AK Parti'nin referandum çalışmaları

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:23
AK Parti'nin referandum çalışmaları
AK Parti'nin referandum çalışmaları

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı 16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmalarına bu sabah merkez Küplü Köyünden başladı.
16 Nisan'da yapılacak olan referandum çalışmalarına her gün sabah namazını ayrı bir camide kılarak başlayan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı teşkilatı bu sabah namazı merkez Küplü köyünde kılarak çalışmalara oradan başladı. AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım'ın bizzat katıldığı çalışmalar öncesi yaptığı açıklama referanduma sayıla günler kaldığı belirtti. Yıldırım, "Bizde çalışmalarımıza hız verdik. Sabah namazını Küplü köyünde eda ederek cami cemaatimizle namaz sonrası kahvaltı sofrasında bir araya geldik. Burada 16 Nisan'da yapılacak olan referandumu konuşarak 18 maddelik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatma imkanı bulduk. Ardından köyde sabahın erken saatlerinde dükkanlarını açan esnaflarımıza ve mesai başına giden işçi hemşehrilerimize işlerinde kolaylık dileyerek 16 Nisanda yapılacak olan yeni anayasa referandumu için 'evet' yönünde desteklerini istedik" dedi.
(CKT-Y)

08.04.2017 15:30:29 TSI
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