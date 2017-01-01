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Hereke'nin kalbinde son durum



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Yukarı Hereke'de yapımı devam eden Ahmed-i Hani Parkı'nı inceleyen Başkan Baran, çalışmalarla ilgili son durum hakkında bilgi aldı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yukarı Hereke'de yapımı devam eden ve bölgenin yaşam merkezi olacak Ahmed-i Hani Parkı'ndaki çalışmaları yakından inceledi. Başkan Baran'a inceleme sırasında Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş ve Özel Kalem Müdürü Emrah Çoban da eşlik etti. Çalışmalarda gelinen noktayı yerinde inceleyen Başkan Baran, parkın bölge için oldukça önemli olduğuna değindi. Başkan Baran daha sonra park içerisindeki oyun grubunda eğlenen çocuklarla bir süre bisiklet sürdü.

Öte yandan konum itibari ile Osmangazi Köprüsü ve Hereke'nin manzarasını misafirlerine sunacak olan Ahmed-i Hani Parkı'nın birinci etabında 200 kişilik çok amaçlı bir salon da yer alıyor. Park içerisinde çocuklar için oyun grupları, piknik alanları ve kamelyalar yerleştirildi. Bir yamaç üzerine kurulacak olan ve yapımı hızla devam eden Ahmed-i Hani Parkı'nın üçüncü etabında insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için spor aletleri ve alanın, halkın güvenliği için bir güvenlik kulübesi de yer alacak.

(GY-Y)



08.04.2017 15:41:20 TSI

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