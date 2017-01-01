09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hereke'nin kalbinde son durum

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:33
Hereke'nin kalbinde son durum
Hereke'nin kalbinde son durum

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Yukarı Hereke'de yapımı devam eden Ahmed-i Hani Parkı'nı inceleyen Başkan Baran, çalışmalarla ilgili son durum hakkında bilgi aldı.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yukarı Hereke'de yapımı devam eden ve bölgenin yaşam merkezi olacak Ahmed-i Hani Parkı'ndaki çalışmaları yakından inceledi. Başkan Baran'a inceleme sırasında Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş ve Özel Kalem Müdürü Emrah Çoban da eşlik etti. Çalışmalarda gelinen noktayı yerinde inceleyen Başkan Baran, parkın bölge için oldukça önemli olduğuna değindi. Başkan Baran daha sonra park içerisindeki oyun grubunda eğlenen çocuklarla bir süre bisiklet sürdü.
Öte yandan konum itibari ile Osmangazi Köprüsü ve Hereke'nin manzarasını misafirlerine sunacak olan Ahmed-i Hani Parkı'nın birinci etabında 200 kişilik çok amaçlı bir salon da yer alıyor. Park içerisinde çocuklar için oyun grupları, piknik alanları ve kamelyalar yerleştirildi. Bir yamaç üzerine kurulacak olan ve yapımı hızla devam eden Ahmed-i Hani Parkı'nın üçüncü etabında insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için spor aletleri ve alanın, halkın güvenliği için bir güvenlik kulübesi de yer alacak.
(GY-Y)

08.04.2017 15:41:20 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli 10. Lale Festivali
YEREL

KOCAELİ 10. LALE FESTİVALİ
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
İzmit Belediyesi, Karamürsel'de 872 öğrenciye bisiklet dağıttı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ, KARAMÜRSEL'DE 872 ÖĞRENCİYE BİSİKLET DAĞITTI
Başkan Doğan 'Evet' turunda
YEREL

BAŞKAN DOĞAN 'EVET' TURUNDA
Başiskeleye 5 yıldızlı belediye binası
YEREL

BAŞİSKELEYE 5 YILDIZLI BELEDİYE BİNASI
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
Modern pazarlar tek tek hayata geçecek
YEREL

MODERN PAZARLAR TEK TEK HAYATA GEÇECEK
Türkiye'nin geleceği için 'evet' diyeceğiz
YEREL

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN 'EVET' DİYECEĞİZ
TBMM Başkanı İsmail Kahraman:
YEREL

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN:
Satranç Şampiyonasına yoğun ilgi
YEREL

SATRANÇ ŞAMPİYONASINA YOĞUN İLGİ
15 Temmuz'u laleler ile anlattılar
YEREL

15 TEMMUZ'U LALELER İLE ANLATTILAR
Körfez'de yeni hedef, 5 yılda 500 milyon lira
YEREL

KÖRFEZ'DE YENİ HEDEF, 5 YILDA 500 MİLYON LİRA
Anne Okulu ve Anne Akademisinin gurur günü
YEREL

ANNE OKULU VE ANNE AKADEMİSİNİN GURUR GÜNÜ
Sekapark'ta sağlık sokağı oluşturuldu
YEREL

SEKAPARK'TA SAĞLIK SOKAĞI OLUŞTURULDU
Alikahya kapalı pazarının temeli atıldı
YEREL

ALİKAHYA KAPALI PAZARININ TEMELİ ATILDI
Kocaeli'de kültür sanat
YEREL

KOCAELİ'DE KÜLTÜR SANAT
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

BELLA HADİD SINIRLARI ZORLADI

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 Herkes ona baktı!
  • 4 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!