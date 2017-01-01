YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Çiçek: "Bu millet, hain evladı ise onu da affetmez"

Vali Çiçek: "Bu millet, hain evladı ise onu da affetmez"

- "Şehidim, Gazim Üzülme Emanetin Bizimle" projesi kapsamında şehit yakınları ve gaziler bir araya gelirken, programın son ayağı Yatağan'da gerçekleşti. Programda konuşan Vali Amir Çiçek, bu milletin hainlik yapan evladı dahi olsa affetmeyeceğini söyledi.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğünün ortaklaşa hazırladığı "Şehidim, Gazim Üzülme Emanetin Bizimle" projesinin son ayağı Yatağan'da Kavaklıdere ve Yatağan'daki şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Düzenlenen programa, Muğla Valisi Amir Çiçek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Yatağan Belediye Başkanı Haşmet Işık, Kavaklıdere Kaymakam Vekil İbrahim Güneş, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde yaşayan şehit yakınları, gaziler, polis ve askerler katıldı.

"Bu Cumhuriyet kan ile kuruldu"

Şehit yakınları ve gaziler ile Yatağan Termik Santrali Sosyal tesislerinde bir araya gelen vali Çiçek, şehit yakınları ve gaziler ile tek tek ilgilenirken, program Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve şehitler ile ebediyete intikal eden gaziler için Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın okuduğu dua ile devam etti.

"Şehidim, Gazim Üzülme Emanetin Bizimle" programında konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, "Muğla'da biz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizin her zaman yanlarındayız. Türkiye Cumhuriyet'ini kuran Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ile hatta o zamanki atalarımız, ecdadımız, büyüklerimiz savaş ile kan ile bu Türkiye Cumhuriyet'ini kurdu. Yani bize kimse bu Türkiye Cumhuriyet'i Devletini vatanı ile, bayrağı ile, milleti ile teslim etmedi. Kuruluşunda biz kan akıttık, şehit verdik, gazi olduk. Çok gazilerimiz kanını akıtırken gözünden oldu, kolundan oldu. Yani bir uzvunu verdi. Allah'a çok şükür Türkiye Cumhuriyet'i Devleti kuruldu. Bugüne kadar bize kadar geldi ve bizden sonra da ilelebet devam edecek" dedi.

"Türkiye'nin düşmanları hiç eksik olmadı"

" Cumhuriyet'imizin kurulduğu günden bu güne kadar düşmanları olmadı mı?" diye soran Vali Çiçek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokrasisini, hukukunu, ekonomisini iyi ettikçe, istikrar oldukça, güven oldukça birileri bizim önümüze engel olmadılar mı? Oldular. Sonra ne oldu? İçimizden militan yetiştirmeye başladılar. Ermeni soykırımı dediler, Asala'yı kurdular, diplomatlarımızı öldürdüler. Halbuki biz hiçbir zaman soykırım yapan bir millet değiliz. İnsanı öldüren değil, aksine yaşatanız. Bu yetmedi. Biz ne yapalım, bu vatanı bölelim, parçalatalım. Bunlar hikâye değil. Olanları söylüyorum. Bunca neden şehit verdiğimizi söylüyorum. Bu defa dediler ki PKK kurulsun, Kürt devleti kuralım parçalayalım devlet i dediler. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız söyledi. PKK, FETÖ ve buna benzer herhangi bir terör örgütünün köküne kadar inilecek. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, birliği vardır vatanını böldürmez, parçalatmaz. 15 Temmuz'da da bir de darbe girişiminde bulundular. Baktılar Türkiye Cumhuriyeti devletini PKK bitiremiyor, DEAŞ'ı getirelim dediler. Onun arkasından da o FETÖ denilen hainleri üzerimize sürdüler. Kusura bakmayın bizim içimizden ne kadar düşman yetiştirseniz de, bizim milletimizin sağduyusu vardı. Bizim milletimiz hiçbir zaman evladı hain yapsa evladını affetmez. Bunun karşılığında şehit olur, gazi olur. Onun kutsal varlığı vatanıdır, vatanın bölünmez bütünlüğüdür. Onun kutsal varlığı devletidir. Bir devleti vardır, iki devleti yoktur" dedi.

(BT)



08.04.2017 15:41:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER