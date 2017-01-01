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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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İdlib katliamında ölenler Darende'de unutulmadı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:34
İdlib katliamında ölenler Darende'de unutulmadı
İdlib katliamında ölenler Darende'de unutulmadı

(Fotoğraflı)

İsmet Hüseyin Uğur
MALATYA (İHA) - Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin kimyasal bomba ile katlettikleri vatandaşlar için Malatya'nın Darende ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Darende Çarşı Camisinde Güldeste Derneği ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle bir araya gelen vatandaşlar, Nidlib'te yaşanan kimyasal katliamda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından hayatını kaybedenler ve tüm Müslümanlar için dua yapıldı. Gıyabi Cenaze namaz sonrası sivil toplum kuruluşları adına bir konuşma yapan Güldeste Dernek Başkanı Murat Gülöz, İdlib'te yaşanan katliamı lanetlediklerini belirterek fotoğraflarına bile bakmaya tahammül edemedikleri derecede zalim, vahşi saldırılara tüm Müslümanların seslerini yükseltmesi gerektiğini söyledi.
(İHU-SD-Y)

08.04.2017 15:40:16 TSI
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