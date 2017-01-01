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Ferit Melen Havalimanı mart ayında 130 bin yolcuya hizmet verildi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:35
Ferit Melen Havalimanı mart ayında 130 bin yolcuya hizmet verildi

VAN (İHA) - Van Ferit Melen Havalimanı'nda Mart ayında 130 bin 177 yolcuya hizmet verildiği belirtildi.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Van Ferit Melen Havalimanında ekim ayında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 130 bin 16, dış hat 161 olmak üzere toplamda yüzde 8 artışla 130 bin 177'ye ulaştığı bildirildi. 2017 yılı mart ayında Van Ferit Melen Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla bin 16, dış hatlar uçak trafiği 6 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 1 artışla bin 22'ye ulaştığı belirtildi. 2017 yılı mart ayında Van Ferit Melen Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda bin 43 ton olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, 3 aylık gerçekleşmelere yer verildi.
2017 yılı mart sonu gerçekleşmelerine göre; "Van Ferit Melen Havalimanı'ndan; bir önceki yılın ilk 3 ayına göre yüzde 1 artışla 367 bin 717 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği 2 bin 757'ye, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 3 bin 63 tona ulaştı" denildi.
(EKİP-ŞAK-Y)

08.04.2017 15:43:41 TSI
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