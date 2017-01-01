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Kamelyalar ve oturma bankları yenileniyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Kent genelinde kırılan oturma banklarını yenilemek için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kamelya ve oturma banklarının eksik olduğu yeşil alanlarda ise yenilerini yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarıyla birlikte vatandaşların park ve bahçeleri daha rahat kullanabilmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, vatandaşların parklarda ve kentin muhtelif yerlerinde dinlenmek, oturmak amacıyla kullandığı oturma bankları ve kamelyaları yeniliyor, eksik olan yerlere de yeni oturma bankları ve kamelyalar yapıyor.



Konukevi önündeki banklar yenilendi

Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Yenişehir ilçesi Ofis Semti'ndeki Büyükşehir Belediyesi Konukevi önündeki oturma banklarının tümü yeniledi. Ayrıca bankların üzerinde bulunduğu taşları boyayan ekipler, bankların bazalt ve mermer olan kısımlarını yenileyerek çalışmalarını tamamladı.



Çalışmalar sürüyor

Kamelya ve bankların bakım, onarım çalışmalarını kent genelinde sürdürecek olan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, ihtiyaç duyulan yerlere yeni kamelya ve banklar kuracağı belirtildi.

(İHA-AKK-Y)



08.04.2017 15:44:49 TSI

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