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Başkan Mehmet Keleş, çalışmalarını sıklaştırdı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, her fırsatta 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması çalışmalarına destek veriyor. Keleş, eski sanayi esnafını ziyaret ederek sohbet etti.

AK Parti Düzce Seçim ve Koordinasyon Merkezinin hazırladığı programlara katılan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, eski sanayi sitesindeki esnafları ziyaret etti. Esnafları tek tek gezen ve 16 Nisanda destek vermelerini isteyen Keleş, esnafların sorunlarını da dinleyerek bilgi verdi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, ardından Aliye İzzet Begoviç yurdunda Kariyer Günleri'ne katılarak gençlere deneyimlerini aktardı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Koç, yönetim kurulu üyeleri ile Aliye İzzet Begoviç yurdunda Üniversiteli gençler ile bir araya gelen Keleş, gençlerin yeni anayasa ile yönetime 18 yaşından itibaren katılabileceklerini belirtti.

(AY)



08.04.2017 15:49:46 TSI

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