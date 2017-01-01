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AK Parti'den kalıcı konutlarda çalmadık kapı bırakmadı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - AK Parti Düzce teşkilatları, 16 Nisanda gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması öncesinde Kalıcı Konutlar Bölgesinde 250 kişilik ekip ile ev ev gezerek broşür ve gazete dağıtımı yaptı.

Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Kalıcı Konutlar Bölgesine AK Parti Düzce İl Teşkilatı çıkartma yaparak 50 binin üzerinde broşür ve gazete dağıttı. Her seçim ve referandum öncesinde Kalıcı Konutlar Bölgesine özel olarak çalışma yapan AK Parti teşkilatları, yine özel bir çalışma yaparak broşür dağıtımı yaparak evet oyu desteği istedi.

250 kişi ve 10 ekip ile Kalıcı Konutlar Bölgesine dağılan teşkilat üyelerine, eski Milletvekilleri Fahri Çakır, Metin Kaşıkoğlu, İbrahim Korkmaz, Merkez ilçe eski Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Belediyesi eski Başkanı İsmail Bayram'ın yanı sıra AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Başkanı Hikmet Keskin, Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz katıldı.

Tek tek evleri ziyaret eden teşkilat üyeleri, vatandaşlara 16 Nisanda yapılacak olan referandumda destek vermelerini istedi.

(AY)



08.04.2017 15:56:27 TSI

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