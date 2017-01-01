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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Yolcu Minibüsü Şarampole Uçtu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:49
Yolcu Minibüsü Şarampole Uçtu
Yolcu Minibüsü Şarampole Uçtu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye İlçesinde kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı 1 kişi ağır yaralandı. Minibüste altında sıkışan 59 yaşındaki Durmuş Tüysüz'ü çevrede toplan vatandaşlar kurtardı.
Edilen bilgiye göre, Kaza Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz yolu üzeri 375. Sokak'ta park hainde bulunan 48 BB 3414 plakalı yolcu minibüsü sürücünün el frenini çekmemesi nedeniyle hareket etti. Hareket eden minibüsü koşarak durdurmaya çalışan şoför Durmuş Tüysüz, yaklaşık 4 metrelik şarampole devrilen aracın altında kaldı. Tüysüz'ün minibüsün altında olduğunu fark eden vatandaşlar aracı kaldırarak sürücüyü çıkardı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tüysüz, Özel Letoon Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Tüysüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgisi soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.

(MY-BT)

08.04.2017 15:56:59 TSI
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