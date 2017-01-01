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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Türkiye'nin geleceği için 'evet' diyeceğiz

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:50
Türkiye'nin geleceği için 'evet' diyeceğiz
Türkiye'nin geleceği için 'evet' diyeceğiz

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) programları kapsamında esnaf ziyaretleri yaptı.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, SKM programları kapsamında Körfez'e gelen Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem ile birlikte esnaf ziyaretleri yaptı.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde SKM çalışmaları kapsamında Körfez'deydi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Özbek ve teşkilat üyeleriyle birlikte Ağadere Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi halkın görüşlerini aldı.
"Eski Türkiye artık yok"
Esnaf ziyaretleri sırasında Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını belirten Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Emin olun ki eski Türkiye bir daha olmayacak" ifadesini kullandı. Vatandaşlar da 16 Nisan'da yapılacak referandum da değişecek anayasa maddeleri ile ilgili merak ettiklerini sordu. Oldukça keyifli geçen esnaf ziyaretleri sırasında renkli görüntüler de oluştu.
" Bizi biz yapan değerlerimizle kavgalılar"
Başkan İsmail Baran ise dış güçlerin 'evet' çıkmaması için türlü türlü oyunlar peşinde olduğunu belirterek, "Terör örgütlerinin dinimizle ve inançlarımızla hiçbir alakası yok. Bizi bir arada tutan ve bizi biz yapan değerlerimizle kavgalı. 16 Nisan'da amaç; demokrasisi ve ekonomisi büyümüş, iç sorunlarından kurtulmuş ve terörle enerjisini tüketmeyen bir Türkiye oluşturmak" ifadelerini kullandı.
(RF)

08.04.2017 15:57:38 TSI
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