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Yavuzaslan: "Kuzey Irak'ta büyük bir Türkiye sevgisi var"

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:54
Yavuzaslan: "Kuzey Irak'ta büyük bir Türkiye sevgisi var"
Yavuzaslan: "Kuzey Irak'ta büyük bir Türkiye sevgisi var"

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Genel Başkanı ve Kerkük Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan, İstanbul'da gerçekleştirilen "Musul ve Kerkük'ün Dünü ve Bugünü" konulu panelde konuştu.
Birlik Vakfı teşekküllerinden Genç Birlik'in Sultanahmet'teki genel merkezinde düzenlenen panelde konuşan Yavuzaslan, Türkiye'nin tüm soydaşlarıyla olduğu gibi Kerkük'te yaşayan Türkmenlerle de yakından ilgilendiğini söyledi.
Irak'taki son gelişmeleri anlatan Yavuzaslan, ülkenin en önemli gelirinin petrol kaynakları olduğunu ve Kerkük'te de ciddi petrol rezervlerinin olduğuna dikkati çekti.
Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin Kerkük'teki resmi kamu kurumlarında Irak bayrağının yanı sıra Erbil ve Süleymaniye'de olduğu gibi Irak bölgesel Kürk yönetimin bayrağının çekilmesi yönünde karar aldığını anımsatan Yavuzaslan, yönetimce hızlıca kurulan bayrak asma komisyonunun Kerkük'te nereye bayrağın asılması gerektiğine ilişikin çalışma başlattığını dile getirdi. Kerkük'te yaşamını sürdüren Türkmenlerin tepkileri üzerine 'bayrak' asılmasının yavaşlatıldığını aktaran Yavuzaslan, 2003 yılındaki bir araştırmaya göre 950 bin nüfuslu Kerkük'te 600 bin Türkmen'in yaşadığını kaydetti. Yavuzaslan, kentin nüfus yapısının değiştirilmeye çalışıldığına işaret ederek kentin nüfusunun bugün 1.5 milyonu bulduğunu ve kentte yaşayan Kürtlerin sayısının ise Türkmenleri geçtiğini ifade etti.
Irak'ın kuzeyinde bağımsız bir Kürt yönetiminin hayal ürünü olduğunu anlatan Yavuzaslan, "Irak'ın kuzeyinde 'Erbil'e mi yoksa Ankara'ya mı bağlanmak istiyorsunuz?' diye bir referandum yapılsa yüzde 95'i Ankara çıkar. Kuzey Irak'ta büyük bir Türkiye sevgisi var." diye konuştu. Kerkük'te Türklük kimliğinin her zaman ön planda olduğunu söyleyen Yavuzaslan, kentte Türkiye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve en fazla takip edilen televizyon programların ise Türk kanallarındaki programların olduğu bilgisini verdi. Konuşmasının ardından TKÜUGD Genel Başkanı ve Kerkük Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Yavuzaslan'a, Genç Birlik Başkanı Ahmet Öznaneci tarafından teşekkür plakete verildi.
(AY-AY)

08.04.2017 16:00:15 TSI
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