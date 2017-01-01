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Modern pazarlar tek tek hayata geçecek



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KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran yapılacak projelerin kısa sürede hayata geçirileceği haberini verdi.

Mahalle aralarından pazarları kaldırarak modern kapalı Pazar alanlarına taşıyacaklarını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Projeler kısa sürede hayata geçecek" dedi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem ile birlikte Körfez Pazarcılar Odası üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Pazarcılar Odası Dernek Başkanı Zafer Şahin'in ev sahipliğinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi altındaki kapalı pazarda gerçekleştirilen kahvaltıda ilk söz alan AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem oldu. Badem, 16 Nisan'daki referandumun önemine değindi.

"Halkına hizmet eden, halkın efendisidir"

Pazarcılığın zor bir meslek olduğunu belirterek sözlerine başlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Sabahın erken saatlerinde halin yolunu tutarak en iyi sebze-meyveyi alarak tezgâhlarınıza getiriyor ve vatandaşa sunuyorsunuz. Üstüne bir de açık alanlarda yağmur, çamur demeden tezgah açıyorsunuz. Bizim pazarcı esnafına yardımcı olmak en büyük görevimiz. Göreve gelir gelmez, Kocaeli'nin en büyük kapalı pazarı olan burasını hayata geçirdik. Hedefimiz ilçede 5 yıl içinde açık pazarları modern pazarlar haline getirmek. Hacı Osman ve Atalar Mahallesi'ndeki pazarları birleştirecek kapalı oazar projesi bitmek üzere. Bu sene başlayacağız. Hereke'de Yukarı Hereke'de çalışmalar devam ediyor. Yine Güney Mahallemizde kapalı pazar için çalışmamız sürüyor" dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da pazarcıların ulvi bir görev üstlendiğini belirterek, "Halkına hizmet eden, halkın efendisidir. Sizler de bu halkın efendisiniz. Malumunuz bir halk oylaması sürecinden geçiyoruz. 18 maddelik bir anayasa değişikliği yapılacak. Aziz milletimiz ya evet ya hayır diyecek. Nereden çıktı bu anayasa değişikliği, ihtiyaç mıydı gibi tartışmalar var. Bunun tam zamanıdır. Biz zaten Cumhurbaşkanlığı sistemine geçen referandumla geçtik. Halk olarak millet olarak ilk kez Cumhurbaşkanımızı kendimiz seçtik, bu ilk ayağıydı. Şimdi ikinci adımı bu işi tamamına erdirmek için Cumhurbaşkanımıza Hükümeti kurma yetkisi vereceğiz.Tarihe tanıklık yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Tarihindeki en köklü en anlamlı anayasa değişikliğini yapıyoruz. İstikrarsızlık olmasın, erken seçimler olmasın, bu ülke krizlere bir daha girmesin diye 'evet' diyeceğiz" dedi.

(RFK)



08.04.2017 15:59:18 TSI

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