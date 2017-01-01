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Tavşanlı, Emet ve Domaniç'te hedef bin 500 yeni istihdam



(Fotoğraflı)



Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde, 'Milli İstihdam Seferberliği' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tavşanlı İş-Kur Hizmet Merkezi, 2017 yılında Tavşanlı, Emet ve Domaniç'te bin 500 yüz kişiye yeni iş istihdamı sağlanmasını hedefliyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) Tavşanlı İş-Kur Hizmet Merkezi tarafından Emet Termal Resort Clinic Kongre Salonunda işverenlere yönelik gerçekleştirilen " Milli İstihdam Seferberliği" toplantısında konuşan Tavşanlı İş-Kur Hizmet Merkezi Müdür vekili Muhterem Aksoy, hedeflerinin Tavşanlı-Emet-Domaniç'te milli istihdam seferliği ile yeni iş istihdamı sağlanıp , işsiz gençleri işverenle buluşturmak olduğunu söyledi.

Emet ilçesinde bulunan yaklaşık yirmi beş işverenin katıldığı toplantıda, işverenlere Tavşanlı İş-Kur Hizmet Merkezi Müdür vekili Muhterem Aksoy , İş ve Meslek danışmanı Arif Yaşar ve Tavşanlı İş-Kur Hizmet Merkezi yetkilisi Hasan Durmuş tarafından İşbaşı Eğitim Teşviki, Kadın ve Genç Teşviki, Engelli Sigorta Prim Teşviki, İlave İstihdam teşviki konularında bilgiler verildi.

Tavşanlı İş-Kur Hizmet Merkezi Müdür vekili Muhterem Aksoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına hedeflerine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı çerçevesinde İlave İstihdam Teşviki'nde, istihdam sizden, sigorta ve vergi bizden konularında işverenlere bilgilendirme yapmak için buradayız. Bu çalışmalar ile İşverenlerle işsiz vatandaşlarımızın buluşması bizleri mutlu edecektir. 31 Aralık 2017 tarihine kadar özel sektör işverenlerine mevcut çalışanlarına ilave alacakları her bir sigortalı için sigorta ve vergi yüklerini biz üstleniyoruz. İşverenlere ilave istihdam ettikleri sigortalı için 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacak" dedi.(MS-EFE)



08.04.2017 16:11:41 TSI

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