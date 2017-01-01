09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tavşanlı, Emet ve Domaniç'te hedef bin 500 yeni istihdam

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:04
Tavşanlı, Emet ve Domaniç'te hedef bin 500 yeni istihdam
Tavşanlı, Emet ve Domaniç'te hedef bin 500 yeni istihdam

(Fotoğraflı)

Mehmet Saka
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde, 'Milli İstihdam Seferberliği' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Tavşanlı İş-Kur Hizmet Merkezi, 2017 yılında Tavşanlı, Emet ve Domaniç'te bin 500 yüz kişiye yeni iş istihdamı sağlanmasını hedefliyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) Tavşanlı İş-Kur Hizmet Merkezi tarafından Emet Termal Resort Clinic Kongre Salonunda işverenlere yönelik gerçekleştirilen " Milli İstihdam Seferberliği" toplantısında konuşan Tavşanlı İş-Kur Hizmet Merkezi Müdür vekili Muhterem Aksoy, hedeflerinin Tavşanlı-Emet-Domaniç'te milli istihdam seferliği ile yeni iş istihdamı sağlanıp , işsiz gençleri işverenle buluşturmak olduğunu söyledi.
Emet ilçesinde bulunan yaklaşık yirmi beş işverenin katıldığı toplantıda, işverenlere Tavşanlı İş-Kur Hizmet Merkezi Müdür vekili Muhterem Aksoy , İş ve Meslek danışmanı Arif Yaşar ve Tavşanlı İş-Kur Hizmet Merkezi yetkilisi Hasan Durmuş tarafından İşbaşı Eğitim Teşviki, Kadın ve Genç Teşviki, Engelli Sigorta Prim Teşviki, İlave İstihdam teşviki konularında bilgiler verildi.
Tavşanlı İş-Kur Hizmet Merkezi Müdür vekili Muhterem Aksoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına hedeflerine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı çerçevesinde İlave İstihdam Teşviki'nde, istihdam sizden, sigorta ve vergi bizden konularında işverenlere bilgilendirme yapmak için buradayız. Bu çalışmalar ile İşverenlerle işsiz vatandaşlarımızın buluşması bizleri mutlu edecektir. 31 Aralık 2017 tarihine kadar özel sektör işverenlerine mevcut çalışanlarına ilave alacakları her bir sigortalı için sigorta ve vergi yüklerini biz üstleniyoruz. İşverenlere ilave istihdam ettikleri sigortalı için 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacak" dedi.(MS-EFE)

08.04.2017 16:11:41 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kuşulular sandığa gidecek
YEREL

KUŞULULAR SANDIĞA GİDECEK
Kütahya'da Türkiye Gençlik Vakfı üyesi gençlerden 'evet' yürüyüşü
YEREL

KÜTAHYA'DA TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI ÜYESİ GENÇLERDEN 'EVET' YÜRÜYÜŞÜ
Nisan'da kar sürprizi
YEREL

NİSAN'DA KAR SÜRPRİZİ
Başkan Mustafa Koca: Emet yüzde 70'i bulur
YEREL

BAŞKAN MUSTAFA KOCA: EMET YÜZDE 70'İ BULUR
Kuruçay ilk ve ortaokulu törenle açıldı
YEREL

KURUÇAY İLK VE ORTAOKULU TÖRENLE AÇILDI
Başkan Kamil Saraçoğlu: Yoncalı'daki tarihi yapı tekrar hamam olabilir
YEREL

BAŞKAN KAMİL SARAÇOĞLU: YONCALI'DAKİ TARİHİ YAPI TEKRAR HAMAM OLABİLİR
Şehit polisler için mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİT POLİSLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Kütahya Barosu'ndan Futbol Turnuvası
YEREL

KÜTAHYA BAROSU'NDAN FUTBOL TURNUVASI
Köylü kadınların yağmur adağı
YEREL

KÖYLÜ KADINLARIN YAĞMUR ADAĞI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

BELLA HADİD SINIRLARI ZORLADI

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 Herkes ona baktı!
  • 4 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!