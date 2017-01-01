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Palas'a prestijli yatırım

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:07
Palas'a prestijli yatırım
Palas'a prestijli yatırım

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesine yapılan Kadın ve Gençlik Merkezi'nin tanıtım töreni yapıldı.
Palas Kadın ve Gençlik Merkezi'nin tanıtım törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve Palas halkı katıldı.
"40 kilometreden kaliteli su getirdik"
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hem kent merkezinde hem de ilçelerde insanları daha konforlu ve daha huzurlu bir ortamda yaşatmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Bu doğrultuda şehrimizin her bölgesinde yatırım üstüne yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Bugüne kadar 11 ilçemize kadın ve gençlik merkezi yaptık. Dün Pınarbaşı ilçemizde kadın ve gençlik merkezi temeli attık. Bugün de İncesu ilçemizde temel atacağız. Böylece 13 ilçemizi kadın ve gençlik merkezine kavuşturacağız. 13 ilçemizin yanı sıra sadece Palas mahallemize kadın ve gençlik merkezi yaptık. Çünkü Palas her yönüyle böyle güzel tesisleri hak ediyor. İnanıyorum ki, çok güzel hizmetlere vesile olacak. Tüm ilçelerimizde kadın ve gençlik merkezlerinin yanı sıra parklar, mesire alanları, kapalı pazar yerleri, spor sahaları yaptık. Yine tüm ilçelerimizde geniş çaplı bir altyapı hamlesi başlattık. Bu yıl da alt yapı kuruluşumuz olan KASKİ 250 milyon TL ile tarihinin en büyük yatırımını yapacak. KASKİ sadece bu bölgeye içme suyu getirmek için 33 milyon TL'lik yatırım yaptı. Sarıoğlan, Palas ve çevresini 40 kilometre öteden borularla getirerek şişe suyu kalitesinde suya kavuşturmuş olduk" dedi.
"Palas için en doğru yatırım"
Palas Kadın ve Gençlik Merkezi'nin Palas için çok doğru hizmetlerden birisi olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Palas Kadın ve Gençlik Merkezinde ihtiyaç duyduğunuz pek çok unsuru bir arada bulabileceksiniz. Merkezimizde 4 adet derslik bulunuyor. Toplam 84 kişilik kapasiteye sahip dersliklerimizde yıl içerisinde, gerek mesleki eğitim kursları ile yetişkinlere gerekse okul derslerine yardımcı olmak amacıyla çocuklara ve gençlere eğitimler verilecek. Anadolu'nun markası haline gelen KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları burada sizlerin de talepleri doğrultusunda kurslar açacak. Merkezimizde ayrıca kadınlar lokali bulunuyor. Kadınlarımız bu lokalde bir araya gelme fırsatı bulacaklar. Kadın ve Gençlik Merkezimizde bunların yanı sıra yüzme havuzu, internet odası, kütüphane gibi bölümler yer alıyor. Merkezimizin Palas mahallemize güzel hizmetlere vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, banliyö projesinden de bahsederek Yeşilhisar'dan Sarıoğlan'a uzanacak olan banliyö hattı ile Palas'ın da konforlu ulaşıma kavuşacağını kaydetti.
Başkan Çelik, sözlerinin sonunda 16 Nisan'da Palas'tan açık ara evet çıkacağına inandığını söyledi.
"Bu coğrafyada yaşamak için güçlü olmalıyız"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Türkiye tarihinde hükümetlerin ortalama ömrünün 15-16 ay olduğunu ve bazen 3-6 aylık hükümetlerin geçtiğini belirterek 16 Nisan referandumunun önemine işaret etti. Türk düşmanlarına inat güçlü olmamız gerektiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Bu coğrafyada yaşamanın tek şartı güçlü olmak. Onun için de güçlü hükümetlere ihtiyacımız var. Pazarlıkla yapılan koalisyonlardan bir şey çıkmaz. Bundan sonra hükümetleri halk kuracak. Yüzde 51'in altında kimse hükümet olamayacak. Yeni sistem sayesinde eskiden olduğu gibi tezgahlar kurularak ihtilaller yapılmasının önüne de geçilecek. Mühür sizde, yetki sizde, söz sizde" diye konuştu.
(SK)

08.04.2017 16:15:12 TSI
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