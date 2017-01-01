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Salihli'de çocuk diş hekimi göreve başladı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne çocuk diş hekimi atanarak büyük bir eksiklik giderilmiş oldu. Çocuk Diş Hekimi Selçuk Savaş'ın görevine başlayarak hasta kabulüne başladığı öğrenildi.

Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Gökhan Gürsoy, "Uzun bir süredir beklediğimiz çocuk uzman diş hekimimizin göreve gelmesiyle Salihli'de yaşayan çocuklarımıza da hizmet vermeye başlamanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra sırasıyla eksik olan hekimlerimizin de atanma müjdesini vereceğiz. Uzman hekim arkadaşımıza hoş geldin diyerek yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.

(BA-SC)



08.04.2017 16:15:43 TSI

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