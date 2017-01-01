Polisler, tüm şehitler için dua etti
(Fotoğraflı)
Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yılı ve Polis Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında tüm şehitler için Mevlid-i şerif okutuldu.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, Polis Merkezi Amir Vekili Mustafa Yıldırım, İlçe Emniyet Trafik Tescil Denetleme Büro Amir Vekili Mustafa İpek ve polisler, Asri Mezarlıkta bulunan polis ve asker şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakıp, dua etti. Ayrıca Asri mezarlıkta tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.
Polis Teşkilatı'nın 172 yıldır halkın güvenliği için çalıştığını ve bu uğurda şehit verdiğini ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, "Akşam kapımızı kapatarak yatabiliyorsak, güvenlik güçlerimiz sayesindedir. Türk Polisi her zaman Atasının izinde, vatandaşında hizmetindedir. Allah bizim bu birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın" dedi.
Öte yandan Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yılı ve Polis Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Hamidiye Camisi'nde tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okunurken, cami önünde tatlı hayrı yapıldı.
(BA-SC)
08.04.2017 16:18:20 TSI
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